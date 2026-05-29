El alcalde de Toluca, Ricardo Moreno, informó sobre su solicitud al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para revisar y valorar de manera adecuada la metodología y denominación territorial utilizada en la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU), ya que actualmente integra fenómenos sociales y urbanos de distintos municipios de la región.

Durante la Cuadragésima Novena Sesión Ordinaria de Cabildo, el presidente municipal reiteró el compromiso de su administración con una evaluación responsable y objetiva sobre la percepción ciudadana en materia de seguridad.

Asimismo, destacó que la capital mexiquense se ubica en la posición 19 de 91 ciudades o zonas evaluadas a nivel nacional dentro de la ENSU, lo que demuestra que Toluca no se encuentra entre las ciudades más conflictivas del país.

Ricardo Moreno destaca resultados de patrullas inteligentes y estrategia de seguridad en Toluca

Durante el encuentro con representantes del INEGI, Ricardo Moreno expresó la necesidad de valorar de manera más precisa la situación de Toluca y analizar la pertinencia de ajustar la denominación territorial utilizada actualmente en la encuesta.

El alcalde señaló que la ENSU considera a “Toluca de Lerdo” como referencia de toda la zona metropolitana, cuando en realidad corresponde únicamente a la cabecera municipal.

Además, subrayó que las patrullas inteligentes forman parte de una estrategia integral de seguridad orientada a cubrir 30 puntos ciegos identificados donde no existía infraestructura de videovigilancia.

En menos de diez días de operación, estas unidades permitieron atender con éxito seis casos relacionados con distintas consignas operativas y hechos delictivos.

Durante la sesión, integrantes del Cabildo también hicieron un llamado a la ciudadanía para fortalecer la cultura de la denuncia, pues la participación social es fundamental para contar con estadísticas reales y mejorar la atención institucional frente a cualquier tipo de violencia o delito.

Por otro lado, el alcalde y los ediles aprobaron por unanimidad la exención del pago del impuesto predial correspondiente al ejercicio 2024 a favor de Petróleos Mexicanos (PEMEX), así como el pago correspondiente al ejercicio fiscal 2026 en favor de la Asociación de Charros de México.