Ricardo Moreno rindió protesta como Copresidente de la Conferencia Nacional de Municipios de México (CONAMM), organismo que reúne a alcaldesas y alcaldes de todo el país para fortalecer los gobiernos locales y fomentar la cooperación entre municipios.

La CONAMM es considerada la organización municipalista más importante de México, al representar un espacio plural donde municipios metropolitanos, rurales, indígenas, turísticos e históricos intercambian experiencias, fortalecen capacidades institucionales y gestionan mayores oportunidades de desarrollo para la población.

Ricardo Moreno impulsará estrategias de Toluca desde la CONAMM

Durante su mensaje, Ricardo Moreno destacó que este nombramiento representa un reconocimiento al trabajo realizado en Toluca, ciudad que se ha consolidado como referente en políticas públicas innovadoras y modelos eficientes de gestión gubernamental.

El alcalde señaló que una de sus principales tareas será compartir con otros municipios las estrategias implementadas en la capital mexiquense que han dado resultados positivos en beneficio de la ciudadanía.

Asimismo, explicó que la participación de Toluca en la dirigencia nacional de la CONAMM permitirá abrir nuevas oportunidades para gestionar recursos y programas ante dependencias estatales, federales e internacionales.

El objetivo será fortalecer proyectos estratégicos que impacten directamente en la calidad de vida de las familias toluqueñas, además de ampliar el acceso a fondos, programas y esquemas de cooperación que impulsen el desarrollo municipal y el fortalecimiento institucional.

Ricardo Moreno reiteró que Toluca mantendrá una visión solidaria y de colaboración con otros gobiernos municipales, compartiendo conocimientos y experiencias exitosas para que puedan replicarse en distintas regiones del país.

Ricardo Moreno fortalecerá cooperación municipal desde la CONAMM. (Cortesía)

Clara Brugada destaca el papel de los municipios en la transformación del país

Durante la toma de protesta del nuevo consejo directivo, el presidente nacional de la CONAMM y alcalde de Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano Reynoso, destacó que el organismo representa a más de dos mil 400 gobiernos locales del país y trabajará para atender temas prioritarios como acceso al agua, seguridad, servicios públicos y desarrollo social.

Por su parte, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, subrayó que la transformación del país debe construirse desde los municipios, por lo que llamó a fortalecer un municipalismo comprometido con la justicia social, la igualdad, la paz y el bienestar.

Con esta nueva responsabilidad, Ricardo Moreno fortalece la presencia de Toluca en espacios nacionales de toma de decisiones, consolidando a la capital mexiquense como una ciudad que impulsa la innovación gubernamental, la cooperación institucional y el desarrollo compartido.

En el evento también estuvieron presentes la ministra y el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel y Giovanni Azael Figueroa; el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna; el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Rafael Guerra Álvarez; y Armando Quintero, en representación de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.