El alcalde Ricardo Moreno Bastida encabezó la reapertura del Centro de Distribución de Leche para el Bienestar en la comunidad de Santa María Totoltepec, donde destacó que esta acción forma parte de la estrategia nacional para fortalecer la alimentación de familias de bajos ingresos y mejorar las condiciones nutricionales de sectores vulnerables.

Durante el evento, el presidente municipal explicó que el programa busca atender dos prioridades: reforzar la salud alimentaria y apoyar la economía familiar mediante el acceso a productos básicos a bajo costo.

Toluca fortalece seguridad alimentaria con Leche para el Bienestar

El alcalde detalló que la leche entregada a través de este programa está enriquecida con vitaminas, calcio y minerales, lo que beneficia principalmente a niñas, niños y adultos mayores.

Toluca rehabilitará vialidades y mejorará infraestructura educativa (cortesía)

Además, como parte del apoyo inmediato a la comunidad, el gobierno municipal también entregó 300 litros de leche para familias de Santa María Totoltepec.

Durante su mensaje, Moreno Bastida adelantó que, una vez concluidas las obras de rehabilitación en la avenida Lombardo Toledano, esta vialidad será transformada en un Sendero Seguro mediante nueva iluminación y acciones enfocadas en seguridad urbana.

Toluca rehabilitará vialidades y mejorará infraestructura educativa (cortesía)

Asimismo, anunció futuras obras de infraestructura en la zona nororiente del municipio, entre ellas la rehabilitación de Paseo Totoltepec, mejoras carreteras y la construcción de una preparatoria en Cerrillo Vista Hermosa.

Finalmente, señaló que estos proyectos contarán con respaldo del gobierno federal encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo.

Con estas acciones, el gobierno municipal busca fortalecer tanto el bienestar social como el desarrollo urbano en comunidades prioritarias de Toluca.