El alcalde de Toluca, Ricardo Moreno Bastida, lanzó una advertencia contra quienes arrojen basura en la vía pública y aseguró que el gobierno municipal aplicará sanciones estrictas para frenar esta práctica que afecta la salud y el entorno urbano.

La medida surge luego de que brigadas de Servicios Públicos retiraran 12 toneladas de residuos acumulados en Paseo Tollocan, particularmente en la zona de Santa María Totoltepec, donde por segundo día consecutivo fue necesario desplegar operativos de limpieza debido a la gran cantidad de desechos abandonados.

Toluca refuerza vigilancia y multas por tirar basura en la calle

Ricardo Moreno señaló que mantener limpia la ciudad no depende únicamente de las autoridades, sino también de la responsabilidad ciudadana y el cumplimiento del Bando Municipal.

Gobierno de Toluca reforzará la vigilancia en zonas con tiraderos clandestinos. (cortesía)

Por ello, el ayuntamiento anunció que reforzará la vigilancia en las zonas identificadas con mayor incidencia de tiraderos clandestinos y que las sanciones serán aplicadas de forma directa contra quienes sean sorprendidos arrojando residuos.

La Dirección General de Servicios Públicos recordó que todas las delegaciones cuentan con rutas y horarios establecidos para la recolección de basura, por lo que tirar desperdicios en calles y avenidas representa una falta administrativa.

De acuerdo con el gobierno municipal, durante el primer cuatrimestre del año ya fueron remitidas 54 personas ante el juez cívico por esta conducta.

Gobierno de Toluca reforzará la vigilancia en zonas con tiraderos clandestinos. (cortesía)

Las sanciones contemplan arrestos que van de 12 a 36 horas, además de multas económicas que pueden superar los 5 mil pesos, dependiendo de la gravedad de la infracción.

El gobierno de Toluca reiteró que continuará con operativos de limpieza y vigilancia para evitar focos de infección y mejorar las condiciones urbanas en distintos puntos del municipio.