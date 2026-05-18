Ricardo Moreno impulsa un programa permanente de rehabilitación y mantenimiento en distintas zonas de Toluca con el objetivo de ofrecer espacios seguros, dignos y funcionales para las familias mexiquenses.

La estrategia busca fortalecer la convivencia social mediante la recuperación de parques, jardines y áreas recreativas para que la ciudadanía haga suyo el espacio público y lo convierta en un punto de encuentro comunitario.

Ricardo Moreno impulsa rehabilitación de parques y espacios públicos en Toluca

La política pública promovida por el alcalde apuesta por devolverle vida a espacios que anteriormente permanecían abandonados, mediante acciones enfocadas en mejorar la imagen urbana y la seguridad de las áreas recreativas.

Como parte de estas labores, personal de la Dirección General de Servicios Públicos realizó trabajos de mantenimiento en el Parque Hank González, ubicado en La Maquinita, donde se rehabilitaron juegos infantiles metálicos a través de mantenimiento correctivo.

Las acciones incluyeron mejora de estructuras, sustitución de piezas dañadas, trabajos de soldadura y aplicación de pintura nueva para garantizar mejores condiciones de uso para niñas, niños y familias.

Toluca rehabilita parques y espacios públicos para convivencia familiar. (Cortesía)

Además de estas intervenciones, el Gobierno de Toluca mantiene jornadas permanentes de limpieza integral que contemplan poda de áreas verdes, jardinería, retiro de residuos y reparación de infraestructura urbana.

Estas acciones permiten fortalecer la seguridad, mejorar la imagen de los espacios públicos y ofrecer entornos recreativos de mayor calidad para la población.