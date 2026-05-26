Ricardo Moreno, presidente municipal de Toluca, propuso un proceso abierto, transparente y participativo para analizar el proyecto en la colonia Independencia, donde se evalúa el cambio de uso de suelo para la construcción de bodegas.

Durante la sesión de la Comisión de Planeación para el Desarrollo, el alcalde señaló que el objetivo es revisar de manera integral la viabilidad del proyecto antes de tomar cualquier decisión.

Ricardo Moreno dará tiempo para analizar la viabilidad del proyecto en colonia Independencia

El edil planteó un periodo de receso para que los integrantes de la comisión puedan acceder al expediente completo, revisarlo a detalle y verificar la documentación, con el fin de asumir una postura informada.

Además, explicó que parte de los documentos fueron emitidos por dependencias estatales, por lo que se invitará a funcionarios responsables a explicar los criterios técnicos que sustentan sus resoluciones.

Ricardo Moreno también propuso convocar a la empresa promotora del proyecto, para que exponga el plan final de construcción de bodegas y responda a las inquietudes que surjan durante el análisis.

El alcalde subrayó que se abrirá un espacio para escuchar a vecinos a favor y en contra del proyecto, con el objetivo de que todas las posturas sean consideradas por la comisión antes de emitir un dictamen.

Ricardo Moreno abre diálogo sobre bodegas en colonia Independencia de Toluca. (Cortesía)

Destacó que la intención es construir un proceso amplio, abierto y transparente, en el que se conozcan alcances, beneficios y posibles impactos del proyecto.

Por ello, instruyó a las áreas técnicas del Ayuntamiento a emitir sus valoraciones para complementar el análisis del expediente.

Finalmente, Ricardo Moreno reiteró que no existe una decisión tomada, y que el propósito es reunir toda la información necesaria antes de emitir un dictamen final, manteniendo apertura a nuevas propuestas y mecanismos de participación ciudadana.