Ricardo Moreno, alcalde de Toluca, entregó a las y los integrantes del Cabildo el Primer Informe de Gobierno en su versión escrita y electrónica. El documento expone los avances en los compromisos asumidos con la ciudadanía, principalmente en seguridad, servicios públicos y desarrollo económico.

Ricardo Moreno destaca el trabajo conjunto con el Cabildo

Durante la cuarta Sesión Solemne de Cabildo, Ricardo Moreno presentó su informe acompañado de la representante del Gobierno del Estado de México y directora de Gobierno Región Toluca, Adriana Montserrat Rodríguez; de la presidenta honoraria del Sistema Municipal DIF, Rocío Pegueros; y de su hijo.

Ante el pleno, el alcalde subrayó que el informe vuelve al Salón de Cabildos, “de donde nunca debió salir”, y sostuvo que este acto refleja los pasos que la administración ha dado y la visión con la que se proyecta el futuro: con determinación, esperanza y confianza en el trabajo conjunto por Toluca.

Ricardo Moreno destaca transparencia y resultados en su Primer Informe de Gobierno ante el Cabildo. (Cortesía)

Ricardo Moreno también reconoció la aportación de las y los integrantes del Cabildo durante este primer año de gobierno.

El alcalde señaló que su rigor en el análisis, sus cuestionamientos críticos y sus propuestas constructivas han enriquecido cada proyecto y decisión, fortaleciendo un espacio de pluralidad política orientado al beneficio colectivo de la población toluqueña.