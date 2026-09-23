Ricardo Moreno, alcalde de Toluca, anunció una inversión de mil 750 millones de pesos de Grupo Neolpharma en el municipio, proyecto que generará más de 500 empleos directos y fortalecerá las capacidades productivas de la industria farmacéutica en México.

Durante la conferencia La Toluqueña, el presidente municipal destacó que con esta nueva inversión Grupo Neolpharma habrá destinado durante 2026 una cifra equivalente a alrededor de 100 millones de dólares en Toluca.

Ricardo Moreno señaló que este crecimiento refleja la confianza de la iniciativa privada en las condiciones que ofrece la capital mexiquense para desarrollar nuevos proyectos productivos y fortalecer su actividad industrial.

Toluca recibirá inversión de Neolpharma para fortalecer producción farmacéutica (Cortesía )

Neolpharma amplía inversión y presencia en Toluca

La directora general de Neolpharma y presidenta del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Laboratorios de la Industria Farmacéutica (AMELAF), Luz Astrea Ocampo Gutiérrez de Velasco, explicó que la empresa decidió ampliar su presencia en Toluca por las condiciones que ofrece la ciudad.

Entre los factores considerados se encuentran su infraestructura, disponibilidad de recursos, servicios y formación de talento especializado, particularmente en áreas como química y biología.

La directiva detalló que, además de los mil millones de pesos que ya se habían invertido, se anunciaron 750 millones de pesos adicionales, con lo que la empresa ampliará sus capacidades productivas en el municipio.

Inversión de Neolpharma busca fortalecer soberanía farmacéutica

El nuevo proyecto permitirá producir ingredientes farmacéuticos en México, con el objetivo de reducir la dependencia de importaciones de materias primas y fortalecer la soberanía farmacéutica nacional.

El portafolio de productos se definirá a partir de las necesidades epidemiológicas del país, las carencias de abasto y las oportunidades del mercado de Norteamérica. Entre los medicamentos contemplados se encuentran aquellos relacionados con enfermedades del sistema nervioso central y padecimientos cardiometabólicos, como hipertensión y diabetes.

La producción de ingredientes farmacéuticos activos, es decir, las sustancias que generan el efecto terapéutico de los medicamentos, también busca contribuir al fortalecimiento del abasto y a la construcción de cadenas de suministro más resilientes en la región.

Toluca recibirá inversión de Neolpharma para fortalecer producción farmacéutica (Cortesía )

Ricardo Moreno destacó que la administración municipal mantiene una relación cercana con empresas e industrias para facilitar la llegada de capitales que se traduzcan en empleos y mayores oportunidades para las familias y los jóvenes.

La inversión también cuenta con el respaldo de la Corporación Financiera Internacional, integrante del Grupo Banco Mundial, como parte de la expansión de Neolpharma.