El Gobierno municipal de Toluca, a cargo de Ricardo Moreno informó que, mediante la estrategia Toluca Limpia, se han recolectado más de 435 mil toneladas de residuos sólidos durante la presente administración.

Este volumen equivale a llenar 217 albercas olímpicas y forma parte de las acciones para mantener en mejores condiciones calles, mercados, parques, lotes y barrancas de las 48 delegaciones del municipio.

A través de la Dirección General de Servicios Públicos se recolectan diariamente cientos de toneladas de residuos mediante un trabajo permanente de limpieza y recolección.

Toluca recolecta más de 435 mil toneladas de residuos. (cortesía )

Toluca supera las 230 mil toneladas recolectadas durante 2026

Durante 2025 se recolectaron 205 mil 305 toneladas de residuos, mientras que en lo que va de 2026 la cifra supera las 230 mil toneladas.

Del volumen acumulado, alrededor de 212 mil 170 toneladas corresponden a residuos orgánicos, mientras que más de 219 mil toneladas son desechos inorgánicos.

Las delegaciones que registran mayor generación de residuos son:

San Pablo Autopan: 35 mil 500 toneladas.

35 mil 500 toneladas. San Pedro Totoltepec: 25 mil 418 toneladas.

25 mil 418 toneladas. San Andrés Cuexcontitlán: 21 mil 733 toneladas.

21 mil 733 toneladas. San Lorenzo Tepaltitlán: 21 mil 168 toneladas.

El presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno Bastida, destacó que la estrategia representa un trabajo permanente para mejorar las condiciones de la ciudad y contribuir al cuidado de la salud de la población.

Cada tonelada recolectada significa calles más limpias, espacios públicos en mejores condiciones y mayor bienestar para las familias. Ricardo Moreno Bastida, presidente municipal de Toluca

El alcalde de Toluca también llamó a la ciudadanía a participar mediante la separación de residuos desde casa, el reciclaje de plástico y otros materiales, así como el respeto de los horarios establecidos para la recolección en cada colonia.

Toluca recolecta más de 435 mil toneladas de residuos. (cortesía )

Toluca incorpora materiales reciclados en mobiliario urbano

Como parte de las acciones de aprovechamiento y reciclaje, desde el segundo trimestre del año las áreas de Residuos Sólidos y Mantenimiento Urbano Municipal han desarrollado juegos infantiles, bancas y otros elementos de mobiliario urbano utilizando materiales reciclados. Entre los materiales empleados se encuentran llantas y plástico.

La iniciativa forma parte de la estrategia municipal para generar infraestructura urbana inclusiva y sustentable, dar una segunda vida a materiales aprovechables y fortalecer el sentido de pertenencia de la población hacia los espacios públicos.