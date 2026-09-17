Ricardo Moreno, alcalde de Toluca, acompañó a la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, durante la ceremonia del Grito de Independencia 2026, realizada ante miles de personas reunidas en la Plaza de los Mártires.

Previo al acto protocolario, el presidente municipal, acompañado por integrantes del Cabildo, encabezó el traslado del Lábaro Patrio desde el Palacio Municipal hasta Palacio de Gobierno, donde entregó la bandera a la mandataria mexiquense.

Ricardo Moreno entrega el Lábaro Patrio a Delfina Gómez en Toluca

Desde el balcón de Palacio de Gobierno, Delfina Gómez ondeó la bandera de México y encabezó la ceremonia con motivo del 216 aniversario del inicio de la Independencia de México.

Durante el tradicional Grito, la gobernadora hizo referencia a las heroínas y héroes de la Independencia, así como a valores como la libertad, igualdad, justicia, democracia, soberanía y fraternidad universal.

La celebración en la capital mexiquense continuó con un espectáculo de pirotecnia, drones y luces láser, que iluminaron el cielo con figuras alusivas a las fiestas patrias.

Las familias que acudieron a la Plaza de los Mártires también participaron en una verbena popular y disfrutaron de actividades culturales y presentaciones artísticas como parte de los festejos del 15 de septiembre.

Toluca despliega mil 700 policías durante festejos patrios (Cortesía )

Toluca despliega mil 700 policías durante las fiestas patrias

Para las celebraciones del 15 y 16 de septiembre, el Gobierno municipal de Toluca desplegó un operativo integrado por mil 700 policías, con presencia principalmente en las zonas de mayor concentración.

El dispositivo de seguridad también contó con dos unidades C4 móviles, 30 patrullas inteligentes, cuatro torres de videovigilancia y unidades motorizadas, con el objetivo de reforzar la vigilancia y atender de manera inmediata cualquier emergencia.

Por instrucción de Ricardo Moreno, los elementos fueron distribuidos en puntos estratégicos para fortalecer la seguridad y facilitar el desarrollo de las actividades patrias.

Como parte de las actividades del 16 de septiembre, las restricciones viales se extenderán a distintos tramos de Andrés Quintana Roo, José María Morelos, Miguel Hidalgo y Lerdo de Tejada.

Las medidas buscan facilitar el desarrollo del desfile cívico-militar y mantener despejadas las zonas de concentración durante las actividades conmemorativas por el 216 aniversario de la Independencia de México.