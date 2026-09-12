El alcalde Ricardo Moreno invitó a la población a disfrutar de la 4ta Feria del Maíz, que se realizará este sábado 12 y domingo 13 de septiembre en la explanada de San Juan Tilapa, con actividades gastronómicas y culturales para celebrar uno de los alimentos fundamentales de la identidad de las comunidades toluqueñas.

La feria se llevará a cabo el sábado 12 de septiembre, de 16:00 a 21:00 horas, mientras que el domingo 13 las actividades comenzarán a las 9:00 horas y concluirán a las 21:00 horas.

El alcalde Ricardo Moreno busca impulsar el consumo local y apoyar a los productores de la zona sur de Toluca, donde el cultivo de maíz representa una de las principales actividades.

Durante el encuentro, los asistentes podrán disfrutar de una amplia variedad de productos elaborados con maíz, entre ellos tamales, atole, granos de elote endulzados, chileatole, tortillas y esquites.

Feria del Maíz en San Juan Tilapa.

Feria del Maíz tendrá actividades culturales y gastronómicas

La celebración también busca fortalecer los lazos comunitarios y promover la cultura, la tradición culinaria, la inclusión y la no discriminación.

Entre las actividades programadas para el sábado 12 de septiembre se encuentra una exposición de cartonería y vida cotidiana, así como la participación de la Banda Municipal de Toluca, de 16:00 a 18:00 horas. Posteriormente, de 18:00 a 20:00 horas, se realizará el Carnaval Teocintle y, de 21:00 a 23:00 horas, un grupo sorpresa amenizará la celebración.

Para el domingo 13 de septiembre, la inauguración de la 4ta Feria del Maíz se realizará a las 9:00 horas. El programa continuará con una presentación de danza prehispánica, talleres de imágenes religiosas con semillas y la participación del ballet folclórico Metztli. También habrá temazcales, banda de rock, baile y otras actividades para los visitantes.

Feria del Maíz en San Juan Tilapa.

Con esta cuarta edición, San Juan Tilapa se convierte nuevamente en punto de encuentro para celebrar al maíz y reconocer a quienes, desde el campo, la cocina, las artes y las tradiciones, mantienen vigente el patrimonio cultural de Toluca.