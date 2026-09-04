En el marco del séptimo aniversario del Instituto Municipal de la Mujer (IMM), el alcalde de Toluca, Ricardo Moreno, refrendó el compromiso de su administración para impulsar la igualdad sustantiva, prevenir la violencia de género y acercar herramientas de desarrollo a las habitantes del municipio.

Durante el evento conmemorativo, el edil resaltó que Toluca se mantiene como pionero a nivel estatal al ser el único municipio del Estado de México que cuenta con un organismo público descentralizado dedicado exclusivamente a la atención de las mujeres.

Certifican a gabinete municipal e impulsan la paridad de género en Toluca

Ricardo Moreno detalló que el gobierno municipal avanza en la transversalización de la perspectiva de género, destacando que el 50% de las direcciones municipales son encabezadas por mujeres y que los integrantes del Ayuntamiento obtuvieron la certificación en el Estándar de Competencia EC0779.

A la par, se han implementado ferias del empleo dirigidas exclusivamente al sector femenino y esquemas de apoyo integral para garantizar su desarrollo profesional y seguridad en el entorno familiar.

Toluca consolida atención a las mujeres con el Instituto Municipal de la Mujer. (Cortesía)

Por su parte, la directora general del IMM, Celfa Vázquez González, informó que el instituto ha intensificado su presencia territorial mediante caravanas que brindan atención psicológica, asesoría jurídica, trabajo social y capacitaciones para fomentar la autonomía económica.

Con la presencia de autoridades locales, legisladoras y representantes del Poder Judicial, las actividades de la conmemoración incluyeron la develación de una placa conmemorativa por los siete años de operación del organismo.

Asimismo, se realizó la entrega de 746 constancias a mujeres que concluyeron talleres de formación en alianza con el Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial (ICATI), además de reconocer la integración activa de las comunidades indígenas en la difusión de derechos y servicios en las delegaciones.