Christian Jesús Castillo, regidor de Chalco, fue detenido por la Fiscalía del Estado de México debido a su presunta implicación en la comercialización de agua.

Este viernes 21 de noviembre, Christian Jesús Castillo fue arrestado tras ser señalado como el líder del Sindicato 22 de Octubre, agrupación responsable de la venta ilegal de agua.

Pero, ¿quién es Christian Jesús Castillo? Te decimos todo lo que se sabe del sexto regidor de Chalco que estaría ligado con la venta ilegal de agua que desató la Operación Caudal.

Detienen a Christian Jesús Castillo, regidor de Chalco implicado en la Operación Caudal (Michelle Rojas)

¿Quién es Christian Jesús Castillo, regidor de Chalco?

Christian Jesús Castillo Grimaldo, alias “El Jimmy”, es originario del municipio de Ixtapaluca, se desempeña como sexto regidor de Chalco y actualmente se encuentra detenido.

De acuerdo con la información, Christian Jesús Castillo recibió el sobrenombre de “El Jimmy” debido a que su padre se llamaba Jaime y desde joven se integró al Cártel de la Familia Michoacana.

¿Qué edad tiene Christian Jesús Castillo, regidor de Chalco?

Christian Jesús Castillo tiene 32 años de edad.

¿Christian Jesús Castillo, regidor de Chalco, está casado?

No hay información pública que compruebe que Christian Jesús Castillo está casado.

¿Christian Jesús Castillo, regidor de Chalco, tiene hijos?

Se desconoce si Christian Jesús Castillo, regidor de Chalco, tiene hijos.

¿Qué estudió Christian Jesús Castillo, regidor de Chalco?

La trayectoria académica de Christian Jesús Castillo, regidor de Chalco, es desconocida.

¿Cuál es la trayectoria de Christian Jesús Castillo, regidor de Chalco?

Christian Jesús Castillo se desempeñaba como regidor de Chalco, en el Estado de México, pero su trayectoria delictiva trasciende a su cargo, pues desde muy joven se vinculó con la Familia Michoacana.

De acuerdo con la información, Christian Jesús Castillo es militante del Partido Verde, así como líder del Sindicato 22 de Octubre, organización ligada con actividades delictivas como:

Despojo de propiedades

Secuestro

Extorsión

Robo con violencia

Narcomenudeo

¿Quién es Christian Jesús Castillo, regidor de Chalco? (Redes sociales)

Christian Jesús Castillo, regidor de Chalco, fue detenido por Operación Caudal

Elementos de la Fiscalía del Estado de México detuvieron a Christian Jesús Castillo, regidor de Chalco, por su presunta participación en la comercialización de agua que desató la Operación Caudal.

Christian Jesús Castillo, el regidor de Chalco se encontraba desaparecido luego de que se notificó que está bajo investigación por ser el presunto líder del Sindicato 22 de Octubre.

Fuentes extraoficiales revelaron que Christian Jesús Castillo está relacionado con la invasión y despojo de predios que albergaban pozos de donde se extraía el agua de manera ilegal para después venderla.