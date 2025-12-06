La coordinación del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados, se deslindó del integrante de su bancada, Wblester Santiago y resaltó que no descarta su expulsión.

Así lo sentenció el coordinador de la fracción parlamentaria en San Lázaro, Reginaldo Sandoval Flores, quien resaltó que el consejo del PT en el Estado de México, se deslinda totalmente del diputado.

“(en el PT) no debe ser tolerado ningún comportamiento que violente, denigre o vulnere la confianza del pueblo” Reginaldo Sandoval

PT hace al lado a Wblester Santiago tras polémicas; no descartaría expulsarlo del partido

El 2 de diciembre de 2025, se difundieron en redes sociales un par de videos en los que se exhibe al diputado federal, Wblester Santiago, intentando agredir a trabajadores de un centro comercial en Metepec.

Por el incidente en el que se muestra al legislador en estado de ebriedad, el PT se deslindó de los hechos y del mismo diputado, de quien ya se advierte, podría ser expulsado debido a su comportamiento.

Al respecto, Regino Sandoval dijo que las acciones de Wblester Santiago, “no corresponden con los valores o principios” que rigen al PT, por lo cual indicó que se ya revisan los mecanismos intentos del partido para sancionarlo.

“Todo servidor público emanado del partido “debe conducirse con responsabilidad, ética y lealtad al proyecto de la Cuarta Transformación” Reginaldo Sandoval

En torno a ello, el también diputado destacó que lo que corresponde para todo servidor público miembro del PT, es conducirse de manera responsable conforme establece el movimiento de la Cuarta Transformación.

En ese sentido, circulan versiones extraoficiales que apuntan que la sanción que se le impondría al diputado federal que amenazó al personal de seguridad de la plaza, podría derivar en su expulsión del partido.

Wblester Santiago provocó desmanes en plaza de Metepec

El diputado federal del PT, Wblester Santiago, protagonizó un altercado en la plaza Town Square Metepec, donde visitantes grabaron el momento y difundieron videos en los que se le exhibe dañando en instalaciones.

Por los hechos, guardias de seguridad discutieron con el legislador que los amenazó y testigos reportaron que el individuo estaba en evidentes condiciones inconvenientes, pues se afirma que estaba borracho.

Ante los desmanes que causó y las alteraciones al orden público que generó durante el incidente, Wblester Santiago fue retenido por personal de seguridad del centro comercial.

En torno a lo ocurrido, se difundieron videos en redes sociales, en los que se exhiben los empujones, gritos y mobiliario dañado por el legislador de quien se advierte, podría ser expulsado por el PT.

Cabe resaltar que el 3 de diciembre, la administración de la plaza presentó denuncia por daños contra Wblester Santiago, sin embargo, hasta el momento se desconoce si el caso ha avanzado.