José Alberto “Pepe” Couttolenc Buentello, dirigente estatal del PVEM y coordinador de la bancada ecologista en el Congreso mexiquense, presentó dos iniciativas clave para fortalecer la nueva Ley de Protección, Cuidado y Bienestar Animal del Estado de México.

Las propuestas contemplan la creación de un Registro Administrativo de Sanciones y el fortalecimiento de la coordinación institucional para investigar y perseguir delitos relacionados con el maltrato animal.

PVEM busca frenar impunidad y violencia contra animales en Edomex

La nueva Ley de Bienestar Animal del Estado de México busca cerrar el paso a la violencia, la reincidencia y la impunidad contra los seres sintientes, mediante mecanismos reales de seguimiento, investigación y sanción.

En este sentido, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Estado de México impulsa una nueva etapa en la defensa animal, enfocada en castigar a quienes cometan actos de maltrato, abandono o tortura contra animales.

Actualmente, el Estado de México enfrenta cifras alarmantes en materia de maltrato animal. Entre 2017 y 2023, la PROPAEM recibió casi 6 mil denuncias, mientras que la Fiscalía mexiquense reportó 940 casos; sin embargo, únicamente 28 llegaron ante un juez y apenas 14 fueron vinculados a proceso.

Frente a esta realidad, el PVEM propone integrar un Registro Administrativo de Sanciones que concentre información sobre casos de maltrato, abandono y negligencia animal, con el objetivo de prevenir reincidencias y detectar patrones de violencia.

PVEM propone fortalecer investigación y sanciones por maltrato animal

La iniciativa también busca reforzar la coordinación entre fiscalías, autoridades ambientales y organismos de bienestar animal para garantizar que los casos sean investigados y tratados como delitos, evitando que los agresores continúen actuando con impunidad.

Finalmente, Pepe Couttolenc llamó a no normalizar el sufrimiento animal y destacó la importancia de construir leyes modernas que obliguen a las instituciones a actuar de manera efectiva contra el maltrato animal.

Con estas acciones, el PVEM busca no solo endurecer sanciones, sino también transformar la cultura de protección animal en el Estado de México y garantizar justicia para miles de animales víctimas de violencia y abandono.