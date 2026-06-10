El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), José Alberto Couttolenc Buentello, se sumó a la mega jornada Limpiemos Nuestro EDOMEX, encabezada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, mediante la cual se retiraron más de 743 toneladas de residuos en 30 municipios de manera simultánea.

Desde la Avenida Xochitenco, en Chimalhuacán, José Couttolenc invitó a la ciudadanía a participar en esta campaña y ante las cerca de 17 mil toneladas de basura que se generan en el Estado de México, de acuerdo con datos de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (SMAyDS), el legislador ecologista llamó a la ciudadanía a hacer conciencia de que pequeñas acciones pueden hacer una gran diferencia.

Estamos aquí en la jornada de limpieza que se está llevando de manera simultánea en varios municipios del Estado de México. Invitarlos a que se sumen en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente. Yo ya llevo cinco (costales) y así vamos a seguir toda la semana, ¡a darle!. José Alberto Couttolenc Buentello

Couttolenc hizo un llamado a la ciudadanía a no tirar basura en las calles. (CORTESÍA)

No tirar basura en las calles es más importante para no generar acumulación de residuos

Señaló que recoger la basura es importante, pero no tirarla en las calles es todavía más, ya que muchas de las afectaciones que se presentan durante la temporada de lluvias están relacionadas con la acumulación de residuos.

Cuattolenc Buentello reconoció el liderazgo de la gobernadora Delfina Gómez por impulsar una estrategia que invita a miles de mexiquenses a cuidar el medio ambiente, así como el trabajo de la secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Alely Rubio Arronis, para llevarla a más municipios del EDOMEX.