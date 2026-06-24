El Partido Verde Ecologista de México en el Estado de México (PVEM Edomex) anunció que plantará 250 mil árboles durante 2026 como parte de la gira de reforestación “Un Voto, un Árbol”, iniciativa con la que busca convertir en acciones ambientales el respaldo recibido por la ciudadanía durante el proceso electoral de 2024.

El Dirigente Estatal del PVEM, José Alberto Couttolenc Buentello, explicó que esta nueva etapa permitirá avanzar hacia la meta de sembrar 750 mil ejemplares en territorio mexiquense, como una forma de agradecer la confianza de las y los ciudadanos mediante acciones concretas a favor del medio ambiente.

Señaló que el inicio de la temporada de lluvias permitirá poner en marcha una nueva jornada masiva de reforestación en distintas regiones del Estado de México.

Asimismo, destacó que la plantación de árboles contribuirá a disminuir los efectos del calor, reducir los niveles de contaminación, fortalecer la captación de agua y mejorar los espacios naturales en beneficio de las comunidades mexiquenses.

PVEM Edomex impulsará acciones para reforestación, adopción y seguimiento de árboles

El Dirigente Estatal del PVEM, José Alberto Couttolenc Buentello, detalló que la selección de especies se realizará de manera responsable, considerando factores como el clima, el tipo de suelo, la altitud y la vegetación nativa de cada zona.

Esta estrategia busca garantizar una mayor supervivencia de los ejemplares y generar beneficios ambientales sostenibles a largo plazo en las distintas regiones del Estado de México.

Además de las jornadas de plantación, el PVEM Edomex impulsará acciones de adopción y seguimiento de árboles para fomentar la participación ciudadana y asegurar el cuidado de los ejemplares sembrados.

El Dirigente Estatal del PVEM, José Alberto Couttolenc Buentello, afirmó que la suma de esfuerzos individuales puede generar cambios positivos en el entorno y contribuir a la construcción de un Estado de México más verde y sustentable.

Con esta estrategia, el Partido Verde Ecologista de México en el Estado de México reiteró su compromiso con una agenda enfocada en la protección ambiental, el cuidado del agua, la generación de oxígeno y la conservación de los ecosistemas.

La organización destacó que estas acciones buscan generar beneficios para las familias mexiquenses y contribuir a la preservación de los recursos naturales para las futuras generaciones.