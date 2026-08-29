Vecinas de Capultitlán agradecieron al alcalde Ricardo Moreno por la rehabilitación de la calle Independencia, vialidad que durante años presentó baches, acumulación de basura, ruido y problemas de humedad. La intervención permitió mejorar las condiciones de la calle y recuperar un espacio más limpio, transitable y digno para las familias de la zona.

Para el Gobierno municipal que encabeza Ricardo Moreno, una obra pública significa mucho más que cambiar el rostro de una calle o avenida, representa transformar positivamente la vida de las personas y generar condiciones más dignas para las familias toluqueñas.

Rehabilitación de calle Independencia mejora condiciones de vida

Las hermanas María Elena y Lupita Morales, de 95 y 85 años de edad, respectivamente, agradecieron al Ayuntamiento de Toluca la intervención realizada en esta vialidad. Durante años, la calle presentó baches, acumulación de basura, ruido y problemas de humedad.

Las condiciones llegaron a afectar de manera importante su vida cotidiana, al grado de que tuvieron que dejar temporalmente su hogar debido a la humedad que se generaba por el deterioro de la vialidad y que afectaba su vivienda.

A ello se sumaba que, por ser una calle de alta circulación, el lodo y la tierra que se acumulaban en los encharcamientos y salpicaban constantemente la fachada de su casa. Incluso, pese a los esfuerzos por mantener limpios los muros y ventanas, la pintura recién aplicada se deterioraba rápidamente y las labores de limpieza resultaban poco duraderas.

Vecinas destacan beneficios de la obra pública

Por su parte, la vecina Ana Bertha Márquez, quien fue la encargada de entregar al Ayuntamiento la carta de agradecimiento de las hermanas Morales, destacó que la reconstrucción de la calle representó un beneficio que va mucho más allá de contar con una vialidad en mejores condiciones.

Ahora pueden caminar por la calle sin encontrarse con los baches; la casa dejó de tener humedad, los ruidos disminuyeron considerablemente y las personas ya no arrojan basura en los hoyos que antes utilizaban prácticamente como basureros.

Recordó que frente a los domicilios había numerosos baches, algunos de ellos de gran profundidad, que abarcaban más de 10 metros y se habían convertido en puntos de acumulación de basura, comida en descomposición, escombro y desechos orgánicos, lo que representaba un foco de infección que además afectaba la imagen urbana.

Hoy, la transformación es evidente. La calle Independencia luce renovada y, con ello, las familias recuperaron un espacio más limpio, transitable y digno. Las vecinas reconocieron la pronta respuesta del Presidente Municipal Ricardo Moreno, pues, a poco más de dos meses de haber presentado su solicitud para la rehabilitación de la calle, la obra ya es una realidad.

Por ello, tres meses después de aquella petición, entregaron un nuevo oficio, ahora para expresar su agradecimiento por las mejoras realizadas y, especialmente, porque las condiciones de la vialidad les permitieron regresar con tranquilidad y confianza a su hogar.

Para el gobierno municipal, historias como ésta dan sentido a la obra pública y refrendan que la transformación de Toluca se construye con acciones que impactan directamente en la vida cotidiana de las personas.