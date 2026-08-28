Ricardo Moreno, presidente municipal de Toluca, advirtió que habrá cero impunidad para los operadores del transporte público que conduzcan bajo el influjo del alcohol o sustancias prohibidas, por lo que instruyó reforzar la vigilancia en las rutas que atraviesan la capital mexiquense.

La medida se tomó luego de que dos choferes del transporte público fueron detectados con alcoholemia positiva durante los operativos “Pasajero Seguro” y “Conduce sin Alcohol”, implementados para prevenir accidentes y proteger a los usuarios de este servicio.

Ricardo Moreno refuerza vigilancia al transporte público con operativos de alcoholímetro

Los hechos ocurrieron la tarde del miércoles en el cruce de Jesús Carranza y avenida Las Torres, en la colonia Moderna de la Cruz, donde agentes de la Dirección de Sustentabilidad Vial realizaron acciones de revisión a operadores del transporte público.

De acuerdo con el reporte oficial, fueron entrevistados 120 operadores y se aplicaron tres pruebas de alcoholemia, de las cuales dos resultaron positivas.

Los conductores identificados como Cristian “N” y Joel “N” fueron puestos a disposición del Juzgado Cívico, mientras que las unidades que operaban fueron trasladadas al depósito vehicular.

Ricardo Moreno señaló que la vigilancia continuará en distintos puntos de Toluca para evitar que operadores conduzcan bajo los efectos del alcohol o sustancias prohibidas y con ello reducir riesgos para pasajeros, automovilistas y peatones.