El Gobierno municipal de Toluca a cargo de Ricardo Moreno, rehabilitó el alumbrado del tradicional Paseo Colón, con trabajos que buscan mejorar la imagen urbana y las condiciones de seguridad para quienes viven y transitan por esta zona de la capital mexiquense.

La intervención, realizada por personal de la Dirección General de Servicios Públicos, beneficia directamente a alrededor de 3 mil 900 habitantes de las delegaciones Colón y Capultitlán, además de contribuir a mantener en mejores condiciones uno de los puntos de referencia de la ciudad.

Toluca rehabilita alumbrado del Paseo Colón. (cortesía)

Como parte de los trabajos se realizaron seis ampliaciones de luminarias tipo Poseidón, 410 rehabilitaciones y 10 sustituciones, así como la reparación de ocho circuitos correspondientes a una zona con 90 luminarias.

También se efectuaron 24 sustituciones de circuitos para garantizar el funcionamiento de 228 lámparas y se rehabilitaron 18 postes de alumbrado.

Por lo que actualmente funcionan 155 luminarias tipo Poseidón y 180 bolardos, de los 287 existentes. El Gobierno municipal de Toluca señaló que el Paseo Colón mantendrá atención permanente para conservar el funcionamiento del alumbrado.

Rehabilitan bolardos vandalizados en Toluca

Como parte de la intervención, las tapas de los bolardos que habían sido vandalizadas fueron sustituidas por piezas fabricadas por el propio Departamento de Alumbrado.

Esta medida permitió optimizar recursos y recuperar elementos que forman parte de la infraestructura del sendero.

Toluca rehabilita alumbrado del Paseo Colón. (cortesía)

Con estas acciones, el gobierno municipal de Toluca a cargo de Ricardo Moreno busca mejorar las condiciones de iluminación de una zona tradicional de Toluca que, de acuerdo con la administración municipal, durante largo tiempo no había recibido una rehabilitación integral y únicamente había sido atendida mediante reparaciones aisladas.