El alcalde de Toluca, Ricardo Moreno e integrantes del Cabildo, aprobaron por mayoría de votos modificar los acuerdos previamente adoptados para hacer posible la construcción del Centro de Bachillerato Nacional, denominado, Margarita Maza, en San Pablo Autopan, para acercar la educación a las y los jóvenes del municipio.

Durante la Segunda Sesión de Cabildo Abierto Juvenil, se detalló que el alcalde Ricardo Moreno gestionó este punto de acuerdo para concretar que esta preparatoria se construyera en la capital mexiquense, ante la necesidad de ampliar los espacios de educación pública, consolidando el derecho a la educación y la justicia social de mejorar las condiciones de vida de la población.

Tendrá San Pablo Autopan un Bachillerato Nacional Margarita Maza. (cortesía )

Inscripciones al bachillerato Margarita Maza están en proceso

Por su parte el secretario del Ayuntamiento, Justo Núñez, resaltó que las inscripciones ya se encuentran abiertas, por lo cual era la importancia y urgencia de concretar el proyecto y, al aprobarlo, se evita que se pierda esta posibilidad para el municipio, el cual representa un avance para acercar este beneficio a las comunidades que más lo necesitan.

Con la aprobación del Centro de Bachillerato Nacional, el Cabildo precisó que el destino y la titularidad del inmueble que originalmente se habían autorizado los trámites para desincorporar y donar la fracción de terreno al Gobierno del Estado de México, a través del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa.

Sin embargo, se solicitó que la donación se realizara a favor del Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Educación Pública, por lo que fue necesario hacer las precisiones correspondientes para que la donación se materialice a favor de la instancia competente para construir y operar el plantel.

Tendrá San Pablo Autopan un Bachillerato Nacional Margarita Maza. (cortesía )

Toluca realiza Cabildo Abierto Juvenil para escuchar propuestas

El gobierno de Toluca, realizó un Cabildo Abierto Juvenil para escuchar de manera directa las propuestas, inquietudes y proyectos de las y los jóvenes, asimismo, las nuevas generaciones conozcan el funcionamiento del Gobierno municipal y planteen alternativas para atender diversas necesidades relacionadas con educación, empleo, movilidad, inclusión, pueblos originarios y prevención.

Durante esta sesión, las y los participantes presentaron diversos proyectos, como Sergio Ortiz, de Sauces, quien como presidente municipal juvenil, agradeció a las autoridades la apertura del espacio y presentó “Toluca Conecta”; en tanto, Carolina Romero, primera síndica juvenil, de Santa Cruz Atzcapotzaltongo, expuso la propuesta “Primer Empleo de Toluca”.