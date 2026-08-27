Nezahualcóyotl, Atizapán y Naucalpan encabezaron la reducción en la percepción de inseguridad entre las ciudades del Estado de México evaluadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) correspondientes al segundo trimestre de 2026.

Las ocho ciudades mexiquenses incluidas en la medición registraron una disminución en este indicador, aunque los mayores cambios se concentraron en municipios de la zona oriente de la entidad.

Municipios del Oriente del Edomex mejoran percepción de seguridad. (cortesía)

Nezahualcóyotl registra la mayor disminución

Nezahualcóyotl ocupó el primer lugar entre las ciudades mexiquenses consideradas en la ENSU, con una reducción de 25.6 por ciento en la percepción de inseguridad.

Le siguió Atizapán de Zaragoza, con una disminución de 19.2 por ciento, mientras que Naucalpan registró una baja de 12.1 por ciento.

El resto de las ciudades evaluadas también presentó reducciones:

Ecatepec: 10.2 por ciento.

10.2 por ciento. Cuautitlán Izcalli: 8.4 por ciento.

8.4 por ciento. Toluca: 6 por ciento.

6 por ciento. Tlalnepantla: 2 por ciento.

2 por ciento. Chimalhuacán: 1.2 por ciento.

En total, 8 de las 8 ciudades mexiquenses evaluadas registraron una reducción en el trimestre.

Municipios del Oriente del Edomex mejoran percepción de seguridad. (cortesía)

Mando Unificado opera en el Oriente del EdoMéx

De acuerdo con la información proporcionada, seis de las ocho ciudades consideradas pertenecen a la Zona Oriente del Estado de México, región donde opera desde hace más de 500 días el Mando Unificado.

Este esquema de seguridad es coordinado por los gobiernos de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, mediante acciones de inteligencia, despliegues operativos y vigilancia en zonas consideradas prioritarias.

El operativo tiene presencia en 15 municipios del Oriente mexiquense y concentra a más de 14 mil policías bajo una sola línea de mando, con la participación de corporaciones de los tres órdenes de gobierno.

El seguimiento de las acciones se realiza mediante las Mesas de Paz, como parte de la estrategia de coordinación en materia de seguridad.