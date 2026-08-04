La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, llamó a las autoridades de los 125 municipios mexiquenses a conducirse con legalidad, transparencia y rendición de cuentas, al encabezar la Apertura de Auditorías Integrales a Recursos del Gasto Federalizado en municipios del Edomex.

El Gobierno de México del Estado y municipios estamos impulsando acciones que contribuyen al combate a la corrupción y el uso de los recursos públicos en apego a la normatividad; para que cada peso recaudado, planeado e invertido, se traduzca en programas, obras y acciones en beneficio de los más de 17 millones de mexiquenses. Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México

La Mandataria estatal afirmó que la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas deben distinguir a los gobiernos de la transformación, al tiempo que destacó que la fiscalización fortalece el desempeño institucional, en beneficio de la población.

Estado de México, primer estado donde la ASF inicia auditorías integrales

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, resaltó el informe reciente de la Auditoría Superior de la Federación, el cual reconoce que el Gobierno del Estado de México realizó una gestión adecuada para la distribución y pago de las participaciones federales a los 125 municipios, por un monto superior a 40 mil 975 millones de pesos.

Reconoció la coordinación entre la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) para fortalecer la rendición de cuentas, combatir la corrupción y asegurar que los recursos públicos lleguen a quienes más los necesitan.

Además, la gobernadora del Estado de México, reiteró su compromiso de trabajar con los tres órdenes de gobierno para consolidar una administración transparente, en concordancia con los principios que impulsa la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Los invito a dar su mayor esfuerzo para no defraudar a quienes depositaron en nosotros su esperanza, para hacer de nuestro Estado de México, el lugar que todas y todos anhelamos. Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México

Auditorías buscan fortalecer la rendición de cuentas

La Auditora Superior de Fiscalización del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, Liliana Dávalos, señaló que la entidad cuenta con 547 instituciones fiscalizables, el segundo número más alto del país, y que este año se programaron 179 auditorías, la cifra más alta de los últimos siete años.

Además, informó que el Estado de México es la primera entidad del país donde la Auditoría Superior de la Federación inicia este ejercicio, resultado del trabajo coordinado con el OSFEM, lo que convierte a la entidad en un punto de partida nacional.

Por su parte, el Auditor Superior de la Federación, Aureliano Hernández Palacios, explicó que las auditorías buscan fortalecer el orden y la transparencia en el manejo de los recursos públicos, además de garantizar que cualquier ciudadano pueda acceder a la información relacionada con las compras y contrataciones gubernamentales.