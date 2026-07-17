La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, y el director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, supervisaron e hicieron el encendido simbólico del Túnel Churubusco-Xochiaca, infraestructura que forma parte del Plan Integral para el Oriente del Estado de México impulsado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

La obra beneficiará a más de un millón de habitantes de los municipios de Nezahualcóyotl, Chimalhuacán y La Paz, así como de la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México, al fortalecer la capacidad de desalojo de agua durante la temporada de lluvias.

Quiero expresar mi agradecimiento a nombre de Gobierno Municipal, Gobierno Estatal, a nuestra querida Presidenta de la República, la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, porque sin duda alguna sigue mostrando esa capacidad de querer seguir apoyando a nuestros mexiquenses. Delfina Gómez Álvarez, gobernadora del Estado de México

Túnel Churubusco-Xochiaca desalojará hasta 16 mil litros por segundo

El director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, informó que el proyecto contó con una inversión superior a 450 millones de pesos, aportados por los gobiernos federal, estatal y municipal.

La infraestructura incluye un colector de 2.44 metros de diámetro, un túnel de cinco metros de diámetro y un cárcamo equipado con ocho bombas capaces de desalojar hasta 16 mil litros de agua por segundo.

El sistema permitirá conducir el agua pluvial hacia la laguna de regulación Churubusco-Xochiaca, reduciendo la saturación del drenaje y disminuyendo las afectaciones provocadas por lluvias extraordinarias en una de las zonas con mayor vulnerabilidad a inundaciones en el país.

Túnel Churubusco-Xochiaca protegerá de inundaciones a más de un millón de habitantes. (cortesía)

Obra fortalecerá protección y desarrollo regional

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, destacó que además de mejorar la infraestructura hidráulica, la construcción de esta obra generó empleos y contribuyó a la reactivación económica de la región.

Esta obra sin duda alguna no solamente está o va a apoyar a la cuestión de lo que viene, inundaciones en Los Reyes, aquí en Neza, sino también nos dio la oportunidad de generar empleos, de reactivar la economía, de que la gente tenga la posibilidad de vivir de una manera más digna y justa. Y eso es gracias al equipo que siempre realizan nuestros integrantes de Gobierno Federal. Delfina Gómez Álvarez, gobernadora del Estado de México

Como parte de las acciones complementarias, también se realizaron trabajos de desazolve y ampliación de la capacidad de almacenamiento de las lagunas de regulación Churubusco-Xochiaca y El Salado, con el objetivo de aumentar la capacidad de respuesta ante lluvias intensas y reforzar la protección de las comunidades del oriente mexiquense.

En la supervisión participaron la vocal ejecutiva de la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), Beatriz García Villegas; el responsable del Proyecto de Agua del Valle de México de Conagua, Roberto Samuel Capuano Tripp; y el presidente municipal de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda Rebollo, además de autoridades federales, estatales y municipales.