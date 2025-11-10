Si eres parte de Mujeres con Bienestar Edomex, te decimos cómo recuperar tu folio.

Mujeres con Bienestar Edomex anunció la incorporación del servicio de telefonía e internet gratuito. Para activar dicho beneficio necesitas tu folio del programa.

¿Cómo puedo recuperar mi folio de Mujeres con Bienestar Edomex?

El folio de Mujeres con Bienestar Edomex (folio MB) es el número que las beneficiarias del programa reciben cuando su solicitud es aprobada.

En caso de que lo hayas perdido, para recuperarlo tendrás estas opciones:

Revisa el sobre original que recibiste con la tarjeta Mujeres con Bienestar ahí se encuentra impreso tu número de folio

Consulta correos electrónicos o mensajes SMS, recuerda que cuando se realizó tu solicitud, te enviaron tu folio

Llama al número de atención 55 9370 1223 para solicitar que tu folio sea recuperado

Toma en cuenta que el folio MB es un dato muy importante en el programa, por lo que te sugerimos cuidarlo para futuras consultas.

Mujeres con Bienestar Edomex (Especial)

Así se activa el servicio de telefonía e internet de Mujeres con Bienestar Edomex

El programa Mujeres con Bienestar Edomex dará a sus beneficiarias el servicio de telefonía e internet gratuito.

Para activarlo tendrás que seguir este paso a paso:

Visita el portal oficial de Mujeres con Bienestar Edomex Busca y da clic en el menú “Activa tu conexión” Captura los últimos cuatro dígitos de tu número de cuenta y tu folio de Mujeres con Bienestar Edomex Genera tu código personal presionando en la opción “Haz clic aquí” Descarga en tu celular la app PublifonApp Ingresa a la app e introduce el código que te dieron Acepta los términos y condiciones

De esa forma tendrás activo el servicio de telefonía e internet gratuito de Mujeres con Bienestar Edomex.