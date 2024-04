Edith N, la mujer golpeada por el influencer Fofo Márquez, aseguró que no cree que la carta de disculpas que se ha compartido en redes sociales haya sido escrita por la mamá de su agresor.

En entrevista con Azucena Uresti, Edith N resaltó que en las dos ocaciones que ha visto a Sandra, la madre de Rodolfo Fofo Martínez, nombre que se usa en la carta, la señora nunca ha hecho el intento de acercarse a ella.

Por ello, no cree que la carta haya sido escrita por la mamá de su agresor, pues, de haber querido hacérsela llegar, se la hubiera entregado por alguno de los “muchos conductos” que tenía para hacerlo.

Edith N compartió que no cree que la carta supuestamente firmada por Sandra, madre de Fofo Márquez, sea verídica, pues considera que si hubiera querido hacerle llegar el texto, lo hubiera hecho.

“Con respecto a esta carta, yo no creo que sea verídica. Yo siento que esta carta no fue escrita por la señora porque si hubiera querido ella realmente enviarme esta carta me la hubiera enviado y tenía muchos conductos para hacerlo”

A pesar de que no cree que la carta sea de la mamá de su agresor, dijo que, en caso de que sí la haya escrito, ella estaría aceptando que su hijo la agredió, cometió un delito y que “su labor como madre no fue eficiente”.

Asimismo, resaltó que no está de acuerdo en que la madre de Fofo Márquez le haya ofrecido una disculpa a nombre de su hijo y de su familia pues “la disculpa la tiene que pedir mi agresor.

“Poniéndola en tela de juicio, que yo no creo absolutamente que la haya hecho ella, manifiesta ahí donde ella pide una disculpa, la disculpa no la tiene que pedir ella, la disculpa la tiene que pedir mi agresor, que de verdad sería el arrepentimiento de verdad...El hecho de que ella acepta que su hijo me agredió, que su hijo cometió un delito, lo está aceptando ella y también está aceptando que su labor como madre no fue eficiente, digo, si realmente la hizo ella”

Edith N, mujer golpeada por Fofo Márquez