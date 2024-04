Luego de golpear a una mujer y ser encarcelado por tentativa de feminicidio, el influencer Fofo Márquez reveló que tiene miedo de estar en prisión ; estas fueron las palabras del agresor.

Dichas declaraciones fueron emitidas por Rodolfo “N”, mejor conocido como Fofo Márquez durante la audiencia para determinar su situación jurídica, la cual se llevó a cabo este miércoles 10 de abril en los juzgados del Tribunal Superior de Justicia en Barrientos.

Cabe destacar que tras la celebración de dicha audiencia, un juez del Poder Judicial vinculó a proceso al influencer Fofo Márquez de 26 años de edad, por el delito de tentativa de feminicidio.

Fofo Márquez no quería dejar de golpear a mujer en Naucalpan: “¿Por qué defienden a esta anciana pendeja?”

Por esta determinación de las autoridades mexiquenses, Fofo Márquez continuará recluido en prisión mientras avanzan las indagatorias del caso donde agredió brutalmente a una mujer.

Ahora, el creador de contenido que fue encarcelado por golpear a una mujer, afirmó que tiene miedo de estar en prisión por motivos particulares, ¿qué dijo Fofo Márquez, quien molió a golpes a una mujer de 52 años de edad? Acá te los revelamos.

En este sentido, el influencer mexicano Fofo Márquez dijo tener miedo de permanecer en prisión debido a que “su cabeza tiene precio”.

Dichas palabras fueron expresadas por el inculpado durante su audiencia en la que recibió la medida de vinculación a proceso, según indicó la periodista Rebeca Jiménez.

Además, Fofo Márquez sostuvo tener miedo por su vida, pues corre el “riesgo de morir en la cárcel”, según los propios dichos de la figura mediática que golpeó a una mujer en reiteradas ocasiones.

En tanto que el encarcelado por el delito de tentativa de feminicidio propuso como castigo durante su juicio, hincarse para que las mujeres en la sala lo comiencen a golpear.

“Mi cabeza tiene precio, temo por mi vida, no quiero morir en la cárcel. Si quieren me puedo hincar aquí para que todas las mujeres que están en esta sala me pateen”

Fofo Márquez, influencer