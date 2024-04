El creador de contenido, Rodolfo Márquez o “Fofo Márquez”, fue vinculado a proceso por tentativa de feminicidio, sin embargo, en su audiencia expresó su preocupación por agresiones en su contra.

De acuerdo con medios de información, Fofo Márquez inclusive se levantó la playera durante su audiencia para mostrara los supuestos golpes que ha recibido de los reos.

Ello luego de que se encuentra preso desde el pasado jueves 4 de abril en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Barrientos, en Tlalnepantla , Estado de México.

Fofo Márquez no quería dejar de golpear a mujer en Naucalpan: “¿Por qué defienden a esta anciana pendeja?”

Fofo Márquez decía que en México no pasaba nada si cometía delitos; hoy pidió que lo patearan para recuperar su libertad

Su acción se dio luego de que el juez encargado de su caso decidió que Fofo Márquez permaneciera en prisión, en tanto continúa su proceso por feminicidio en grado de tentativa.

Conforme a lo señalado por periodistas, Fofo Márquez lloró durante su audiencia del miércoles 10 de abril, donde s e determinó vincularlo a prisión por tentativa de feminicidio .

Asimismo, solicitó que le dieran su libertad debido a que temía por su integridad física, ya que en los días que ha estado recluido en el penal de Barrientos fue golpeado por reos .

Según se indicó, Fofo Márquez inclusive se levantó la playera en la sala de audiencia, para exhibir los golpes que tenía en la espalda a causa de las agresiones en su contra.

“Tengo tres días aislado, hay un reo que ya le puso precio a mi cabeza, yo no quiero morir ”, habría señalado Fofo Márquez luego de que la juez le preguntó si estaba amenazado.

Además, con desesperación dijo que se hincaría frente a todos los presentes y dejaría que todas las mujeres que estaban en la sala lo patearan con tal de quedar en libertad.

“Mi cabeza tiene precio, temo por mi vida, no quiero morir en la cárcel. Si quieren me puedo hincar aquí para que todas las mujeres que están en la sala me pateen.”

Fofo Márquez