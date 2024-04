Hasta El Temach está funando a Fofo Márquez por golpiza a una mujer

Luis Castillejas, mejor conocido como El Temach, se une a la lista de influencers que condenan la golpiza que Fofo Márquez propinó a una mujer.

Dejando de lado las críticas y los señalamientos por su polémica personalidad, El Temach usó sus redes sociales para lanzarse contra Fofo Márquez, quien actualmente se encuentra en prisión preventiva.

“Me parece una salvajada y espero que le caiga todo el peso de la ley a lo que hizo”, dijo a través de un video.

Fofo Márquez no quería dejar de golpear a mujer en Naucalpan: “¿Por qué defienden a esta anciana pendeja?”

El pasado 5 de abril, el influencer Fofo Márquez fue detenido por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Escándalo que ya llegó a los oídos de El Temach.

Y es que en redes sociales se viralizó el video que muestra a Fofo Márquez -de 25 años de edad- golpear y patear a una mujer en el estacionamiento del centro comercial Brisa, en Naucalpan.

Agresión por la que ‘el niño rico’ enfrenta un cargo por intento de homicidio. Hecho que El Temach espera sea castigado con todo el peso de la ley.

Mediante un video, el creador de contenido visiblemente molesto expresa:

“Me parece una animalada, una salvajada, y espero le caiga todo el peso de la ley. Me parece una transgresión a uno de los valores básicos y fundamentales humanos. Me parece una transgresión de irresponsabilidad en el uso de la fuerza, irresponsabilidad el uso de la técnica, irresponsabilidad en el manejo de superioridad de tamaño. Me parece un puta basura lo que hizo, lo mas bajo que puede hacer, de las cosas mas bajas que alguien puede hacer en su posición”

EL Temach