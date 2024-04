Edith, víctima de tentativa de feminicidio, no le otorgará el perdón a Fofo Márquez y tampoco quiere reparación del daño.

Desde el pasado 22 de febrero, la vida de Edith Márquez -de 52 años de edad- cambió radicalmente por la golpiza que le propinó el Fofo Márquez.

La víctima estuvo convaleciente 25 días a raíz del cobarde ataque de Fofo Márquez -de 26 años de edad- y reveló que no piensa dar marcha a atrás con su denuncia.

Fofo Márquez fue vinculado a proceso por el delito de tentativa de feminicidio y Edith no cree que se haya arrepentido.

Edith narró al programa De Primera Mano que cuando Fofo Márquez se dirigió a la juez, aseguró que había dos mujeres muy importantes en su vida.

Pero nunca se disculpó con Edith por haberla golpeado y tampoco cree que la carta firmada por la mamá de Fofo Márquez haya sido escrita por ella.

“Yo no sé si esto sea real o no, pero te comento que si ella quería hacerme llegar alguna carta o algo, que no lo creo, hay muchos conductos para hacer de manera personal y no hacerla viral”

Edith Márquez