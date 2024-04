¿Qué pasa con Fofo Márquez? Un abogado asegura que el influencer podría salir de la cárcel en 6 meses, pese a ser acusado por presunta tentativa de feminicidio.

El caso de Fofo Márquez sigue dando de qué hablar, sobre todo por la opinión que sus abogados tienen del caso, y por lo que terceros ven sobre la acusación puesta en la Fiscalía.

Y es que ya no es solamente Erik Rauda, su abogado, quien cree que la tentativa de feminicidio fue impulsada por los medios de comunicación y las redes sociales.

Sino que hasta un tercero ve que podría salir en 6 meses.

Te contamos los argumentos del análisis de este abogado, pero también el recurso que el Fofo Márquez -de 26 años de edad- podría usar para salir en tan poco tiempo.

Fofo Márquez podría salir de la cárcel en 6 meses por la reclasificación de su delito

Fofo Márquez ya pidió a la Fiscalía que no lo dejen en prisión y parece que se le cumplirá, pues podría pasar como máximo 6 meses en la cárcel.

Gracias a un análisis hecho por un abogado en Sale el Sol, se detalló el motivo por el que la propia defensa del Fofo Márquez insistió en que la agresión se dio solo por 8 segundos.

Fofo Márquez (IG: fofo_marquez2)

Según su explicación, para que Fofo Márquez haya querido cometer feminicidio contra Edith, debió haberla golpeado por más de 8 segundos.

A ello se le suma el hecho de que fue el propio Fofo Márquez quien detuvo la brutal golpiza a su víctima, de modo que si hubiera querido cometer el feminicidio, alguien más hubiera tenido que intervenir.

Por otra parte, argumentó que no puede ser feminicidio porque no existe odio a la mujer, como es definido, explicando que apenas si la conocía y no fue más que un accidente de tránsito.

“La forma en que la golpea dura 8 segundos, porque por voluntad propia él deja de seguir golpeando a la víctima, no interviene ningún tercero. La tentativa tiene la particularidad de que a causa de un tercero no conseguiste el acto. Cuando hablamos de feminicidio es como razón al odio hacia las mujeres, se generó un incidente de tránsito en el cuál no se conocían, no hay antecedente previo”. Víctor Rivera, abogado.

Con estos argumentos, el abogado aseguró completamente que a Fofo Márquez le será reclasificado el delito y que esto podría llegar a que tenga de entre 4 a 6 meses en la cárcel.

“Tienen que reclasificar el delito (...) va a quedar en libertad entre 4 y 6 meses, lo puedo asegurar totalmente”. Víctor Rivera, abogado.

Cabe destacar que el delito por el que reclasificarían sería “lesiones” y ante esto sí existe una reparación del daño, en cambio con el de tentativa de feminicidio no.

Si bien, el delito de Fofo Márquez es reclasificado por lesiones, estas tienen un grado y dependiendo de ello es la sentencia que puede ir hasta 40 años, en el peor de los casos.

Fofo Márquez (IG. fofo_marquez2)

Fiscalía utiliza a Fofo Márquez para poner un ejemplo a la ciudadanía de los castigos que se dan

Se dice que el influencer Fofo Márquez no pasará más de 6 meses en prisión porque se le reclasificará el delito de tentativa de feminicidio y creen que todo fue por plan de la Fiscalía.

Según Erik Rauda, el abogado del ‘niño rico’ de TikTok, el presunto delito de tentativa de feminicidio se dio luego de la presión social cuando el caso se hizo público.

Pero no creas que por ser su abogado piensa eso, pues otro especialista en el rubro -que es ajeno a Fofo Márquez- instó lo mismo sobre la Fiscalía.

El abogado Víctor Rivera presentado en Sale el Sol, señaló que Fofo Márquez sirvió a las autoridades a mostrar el castigo que se da cuando se cometen ese tipo de acciones.