Un juez de control dictó libertad condicional al agente de la Guardia Nacional que presuntamente fue el responsable de atropellar a motociclistas en Ecatepec, en el Estado de México (Edomex).

El agente de la Guardia Nacional compareció en una audiencia este viernes 6 de febrero, donde el juez decidió vincularlo a proceso e impuso como medida cautelar libertad condicional.

Jesús ‘N’, agente de la Guardia Nacional, quedó en libertad condicional luego de ser vinculado a proceso por atropellar a dos motociclistas mientras manejaba a exceso de velocidad.

El hecho ocurrió el pasado martes 3 de febrero, cuando el agente viajaba por el carril confinado del Mexibús Línea 2 en Ecatepec, se saltó un alto y atropelló a una pareja de motociclistas.

De acuerdo con la información, en el accidente murió uno de los motociclistas y su acompañante continúa gravemente herida en el hospital, pues presenta traumatismo craneoencefálico.

En la audiencia, que duró cerca de tres horas, el juez de control vinculó a proceso al agente de la Guardia Nacional y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Pese a su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio y lesiones, al agente de la Guardia Nacional se le otorga la libertad condicional, bajo las condiciones establecidas en la ley.