Un juez de control dictó libertad condicional al agente de la Guardia Nacional que presuntamente fue el responsable de atropellar a motociclistas en Ecatepec, en el Estado de México (Edomex).

El agente de la Guardia Nacional compareció en una audiencia este viernes 6 de febrero, donde el juez decidió vincularlo a proceso e impuso como medida cautelar libertad condicional.

Autoridades de la Ibero Puebla dijeron que es preocupante que las autoridades no muestren pruebas ni colaboren para clarar la situación del profesor Leonardo
Agente de la Guardia Nacional queda en libertad condicional tras atropellar a motociclistas (Cuartoscuro. )

Vinculan a proceso a agente de la Guardia Nacional tras atropellar a motociclistas; queda en libertad condicional

Jesús ‘N’, agente de la Guardia Nacional, quedó en libertad condicional luego de ser vinculado a proceso por atropellar a dos motociclistas mientras manejaba a exceso de velocidad.

El hecho ocurrió el pasado martes 3 de febrero, cuando el agente viajaba por el carril confinado del Mexibús Línea 2 en Ecatepec, se saltó un alto y atropelló a una pareja de motociclistas.

De acuerdo con la información, en el accidente murió uno de los motociclistas y su acompañante continúa gravemente herida en el hospital, pues presenta traumatismo craneoencefálico.

En la audiencia, que duró cerca de tres horas, el juez de control vinculó a proceso al agente de la Guardia Nacional y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Pese a su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio y lesiones, al agente de la Guardia Nacional se le otorga la libertad condicional, bajo las condiciones establecidas en la ley.