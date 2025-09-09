Romina Contreras Carrasco, presidenta municipal de Huixquilucan, reveló que el gobierno compartirá con la Guardia Nacional la información de dos Centros de Mando, con el fin de reforzar el trabajo conjunto y combatir la delincuencia.

Contreras aseguró que Huixquilucan se ha convertido en el primer municipio del país que coadyuvará con la Guardia Nacional para combatir delitos, a partir del intercambio de información e imágenes.

Huixquilucan da un paso hacia la seguridad

Como parte de esta estrategia, se compartirá la información y monitoreo que se realiza en todo el territorio a la dependencia federal, pues se cuenta con más de mil cámaras de videovigilancia.

“En este gobierno, la seguridad es nuestra principal prioridad y para lograrlo estamos trabajando con las autoridades en la materia de los tres niveles de gobierno, pues lo que buscamos es mantener un Huixquilucan seguro y que la gente pueda seguir viviendo en paz y con tranquilidad” Romina Contreras Carrasco, presidenta municipal de Huixquilucan

Asimismo, se dio a conocer que los dos Centros de Mandos hay personal especializado de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad de Huixquilucan, quienes son los encargados de recibir llamadas de emergencia de forma directa, y desde ahí se realiza el despliegue de las unidades cuando es necesario.

Además, en dichos centros se realizan labores de inteligencia e investigación de los delitos, en apoyo a instituciones como la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

Los Centros de Mando de Huixquilucan compartirán su información con la Guardia Nacional (corte)

El Gobierno de Huixquilucan, en los primeros meses del 2025, adquirió 200 nuevas patrullas y 19 motopatrullas para la realización de más de 20 operativos por día, esto con el objetivo de refrendar su compromiso por mantener a la baja la incidencia de delitos de alto impacto y garantizar la seguridad para los huixquiluquenses.