Metepec anunció que pondrá a disposición de las familias del municipio 220 medicamentos gratuitos, además de la próxima apertura de la Clínica Municipal de Salud, la cual comenzará operaciones en las próximas semanas con servicios médicos especializados y estudios de laboratorio sin costo.

La iniciativa busca ampliar la cobertura de salud y brindar atención de calidad a la población, contribuyendo al bienestar y a una mejor calidad de vida para las y los metepequenses.

Nueva Clínica Municipal de Metepec ofrecerá consultas, especialidades y estudios gratuitos

El presidente municipal Fernando Flores Fernández informó que, a partir de julio, las familias podrán acceder a los servicios de la Clínica Municipal ubicada en el fraccionamiento Las Marinas, como parte de la estrategia para fortalecer la atención médica en el municipio.

El nuevo espacio brindará consultas de medicina general, además de servicios especializados en odontología y optometría, tanto para personas adultas como para menores de edad, con disponibilidad de 220 medicamentos para atender diversos padecimientos.

Entre los estudios clínicos que estarán disponibles se encuentran biometría hemática, examen general de orina, glucosa sérica, hemoglobina glucosilada, perfil diabético, Papanicolaou, pruebas de embarazo, urocultivo, VDRL, VIH y antígeno prostático específico, entre otros análisis que permitirán una atención preventiva y oportuna.

En materia odontológica se ofrecerán procedimientos como profilaxis, extracciones simples, resinas, curetajes, aplicaciones de flúor, selladores y radiografías periapicales. En tanto, el área de optometría contará con exámenes de la vista y entrega de lentes graduados de hasta cuatro dioptrías, incluyendo armazones y micas.

La Clínica Municipal formará parte de la red de servicios de salud impulsada por el Ayuntamiento de Metepec, que también integra programas como Médico en tu Casa, jornadas itinerantes y las Jornadas de Salud realizadas por el Sistema Municipal DIF.

Fernando Flores impulsa Clínica Municipal con consultas y medicamentos gratuitos en Metepec (Cortesía )

Estas acciones consolidan una estrategia de atención médica sin precedentes en el municipio, enfocada en acercar servicios de salud accesibles y de calidad a toda la población.