El alcalde de Metepec, Fernando Flores Fernández, anunció que el municipio recibirá 22 millones de pesos por concepto de ahorro de energía eléctrica, recursos que serán devueltos de forma paulatina por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El edil explicó que este monto será reinvertido en servicios públicos, con el objetivo de mejorar la infraestructura urbana y beneficiar directamente a las y los habitantes del municipio.

Fernando Flores Fernández impulsa alumbrado público y servicios en Metepec

Durante el anuncio, el alcalde también encabezó la entrega de 140 nuevas luminarias tipo LED en el fraccionamiento Rancho San Francisco, una de las delegaciones con mayor población en la demarcación.

Las nuevas lámparas fueron instaladas sobre avenida Gobernadores, como parte de la estrategia municipal para fortalecer el alumbrado público y mejorar la seguridad en la zona.

Decenas de vecinos se reunieron para atestiguar la entrega del nuevo sistema de iluminación, que representa un avance importante para la comunidad.

A través de líderes vecinales y delegados, agradecieron el interés del ayuntamiento por mejorar los servicios públicos, entre ellos seguridad, patrullaje, videovigilancia y alumbrado.

Metepec recibirá 22 millones de CFE por ahorro en luminarias LED: Fernando Flores (Cortesía)

Por su parte, el alcalde afirmó que su administración continuará trabajando para ampliar los resultados en beneficio de la ciudadanía.

Indicó que el objetivo es consolidar una “Ciudad que Funciona”, modelo de gestión municipal cuyos programas han sido replicados por otros gobiernos locales e incluso por instancias federales.

Además, reiteró que los recursos obtenidos por ahorro energético permitirán seguir mejorando los servicios públicos en Metepec.