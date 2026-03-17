Durante la Sesión Ordinaria del Consejo Consultivo para el Desarrollo Económico, encabezada por el alcalde de Metepec, Fernando Flores Fernández, se destacó la importancia de la colaboración entre el sector privado y público, como eje clave para fortalecer la economía local y mejorar la calidad de vida en el municipio.

Metepec impulsa nuevos proyectos para fortalecer la economía

El funcionario anunció la próxima presentación de dos proyectos estratégicos: Distrito Metepec y Puerta Metepec, iniciativas que buscan convertirse en polos de desarrollo económico en el Valle de Toluca.

Asimismo, señaló que ambos proyectos están diseñados para detonar la actividad comercial, atraer inversión y consolidar a Metepec como un punto clave dentro de una de las zonas más importantes del país.

Metepec busca consolidarse como polo de desarrollo en el Edomex (cortesía)

De acuerdo con Flores Fernández, estos desarrollos contribuirán a fortalecer la infraestructura económica del municipio y a generar nuevas oportunidades laborales para la población.

Durante la sesión participaron representantes de asociaciones, cámaras empresariales, federaciones, confederaciones y diversos organismos del sector productivo, quienes forman parte del Consejo Consultivo de Desarrollo Económico desde hace cinco años.

Con estas acciones, el municipio busca consolidar un modelo de desarrollo sostenible que continúe fortaleciendo su competitividad y dinamismo económico en beneficio de sus habitantes.