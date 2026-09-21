Las fuertes lluvias registradas la noche de este 20 de septiembre de 2026 provocaron inundaciones en Ecatepec, Estado de México, con severas afectaciones en vialidades principales.

La acumulación de agua complicó el tránsito en la México-Pachuca, Vía Morelos, R1 y Avenida Central, además de generar anegaciones en distintos puntos del municipio mexiquense.

También se reportaron afectaciones en la avenida José López Portillo, desde Plaza Coacalco hasta después de Fovissste, por lo que se recomendó circular con extrema precaución.

Vialidades presentaron afectaciones por las lluvias en Ecatepec

En la Vía Morelos, el agua se concentró en el cruce con Benito Juárez, la parada Sonoco y la zona de la Clínica 76, afectando el tránsito.

La México-Pachuca presentó complicaciones para el tránsito, además de un cierre preventivo en el bajo puente de La Palma, en Tulpetlac, para evitar conductores atrapados.

Lluvias provocan inundaciones en Ecatepec (Captura de video)

En Avenida Central, el agua afectó carriles laterales a la altura de Río de los Remedios, generando tránsito lento para quienes circulaban por la zona.

La avenida José López Portillo registró anegaciones desde Plaza Coacalco hasta después de Fovissste, dificultando el desplazamiento de vehículos particulares y transporte público.

También se reportaron afectaciones en Avenida Nacional, R1 y la colonia Llano de los Báez, donde la acumulación de agua complicó la circulación vehicular.

El Mexibús Línea 4 suspendió temporalmente su servicio y posteriormente operó de manera parcial entre las estaciones UMB y Nuevo Laredo, debido a las condiciones viales.

El gobierno municipal desplegó el Operativo Tormenta, con Protección Civil, Bomberos, Seguridad Ciudadana y SAPASE; las labores incluyeron desazolve, limpieza y retiro de vehículos varados.