La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) pidió a la población reforzar las medidas de seguridad, pues el servicio meteorológico de hoy, 15 de septiembre de 2026, prevé lluvias fuertes en ocho estados.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) apuntó que esto se debe al monzón mexicano y que además de las fuertes lluvias, habrá descargas eléctricas y fuertes rachas de viento.

Alertan por fuertes lluvias en estos ocho estados

En el marco del aniversario del Día de la Independencia de México, la CNPC recordó que debido a la continuación de lluvias y los festejos por el 15 de septiembre, se debe atender las recomendaciones de protección civil, pues la lluvia fuerte estará presente en estos estados:

Baja California Sur Sonora Chihuahua Sinaloa Durango Nayarit Jalisco Colima

Asimismo, se subrayó que en estados como Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa, también podría haber tormenta eléctrica y fuertes rachas de viento.

Comunicado de la CNPC sobre lluvias hoy 15 de septiembre. (@CNPC_MX)

Sumado a esta prevención, habrá chubascos con fuertes lluvias en el norte, noreste, centro, oriente, sur y sureste, incluso en la península de Yucatán.

Ante la presencia de lluvia hoy en gran parte de la república mexicana, la CNPC recuerda no cruzar cauces de ríos, arroyos o zonas bajas inundadas de pie o en algún vehículo.

También sería importante resguardar documentos personales y tenerlos a la mano, así como el estar pendientes del incremento de los ríos, grietas en viviendas, inclinación de postes y árboles.