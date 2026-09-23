Antes de desaparecer en el municipio de Teotihuacán en el Estado de México, la joven estudiante de Derecho en la UAMéx, Joselyn Sandoval, salió a comer con su novio.

“El muchacho la invitó a su casa de sus papás, ahí comerían y después se saldrían a dar la vuelta, no sé y ya después desapareció” Joaquina. tía de Joselyn Sandoval

Así lo reveló la tía de la estudiante, quien confirmó las versiones que señalan que uno de los hombres hallados muertos el 21 de septiembre en Otumba, era novio de Joselyn Sandoval.

Al abundar en detalles sobre los hechos, la tía de la estudiante destacó que el novio de su sobrina la llevó a comer a casa de sus papás y poco después ambos desaparecieron.

Localizan sin vida a Joselyn Sandoval, estudiante desaparecida en Otumba (Michelle Rojas)

Tía de Joselyn Sandoval revela que la joven fue a comer con su novio antes de desaparecer

Previo a que se les reportara como desaparecida y fuera encontrada sin vida en Otumba, Joselyn Sandoval salió con su novio a comer en el municipio de Teotihuacán, Estado de México.

Joaquina, tía de la joven de 21 años, reveló que el domingo 20 de septiembre, su sobrina ayudó a sus padres en el puesto de tianguis que la familia atiende en dicha demarcación.

Horas más tarde, ya el 21 de septiembre, el novio de Joselyn Sandoval, Juan Carlos Ortiz Bravo, la invitó a comer a casa de sus papás, tras lo cual habrían salido a “dar la vuelta”.

No obstante, destacó que horas después de que ambos salieron del domicilio tras comer, los padres del joven reportaron la desaparición debido a que dejó de contestarles el teléfono.

Joselyn Sandoval era novia de joven encontrado muerto en Otumba

La mañana del martes 22 de septiembre, vecinos del municipio de Otumba en el Estado de México, reportaron a las autoridades la presencia de un automóvil sospechoso estacionado cerca del centro.

Al atender el llamado, elementos de la policía municipal y los servicios de emergencia encontraron en su interior a dos hombres sin vida; entre ellos, Juan Carlos Ortiz Bravo de 25 años.

Un día después, el miércoles 23 de septiembre, autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida de Joselyn Sandoval, joven 21 años y pareja sentimental de Juan Carlos Ortiz Bravo.

Ficha desaparición de Joselyn Sandoval (Especial)

El vínculo entre ambos fue confirmado por la tía de Joselyn Sandoval, quien corroboró que su sobrina era estudiante de Derecho en la Universidad Autónoma del Estado de México (UAMEéx), mismo caso de su novio.

Por los hechos, la familiar de la joven de 21 años hizo un llamado a la gobernadora Delfina Gómez y a la presidenta Claudia Sheinbaum que se haga justicia por los asesinatos y se refuerza la seguridad en el Estado de México.