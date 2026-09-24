Mediante un comunicado la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) exigió a las autoridades esclarecer los asesinatos de Joselyn Sandoval y Juan Carlos Ortiz.

“La Universidad Autónoma del Estado de México expresa su profundo pesar e indignación por los asesinatos de Joselyn Sandoval Calderón y Juan Carlos Ortiz Bravo, alumna y egresado de la Licenciatura en Derecho del Centro Universitario UAEM Teotihuacán. La comunidad universitaria condena de manera enérgica estos actos, que enlutan a sus familias, amistades y a toda nuestra institución. Ante estos lamentables hechos, hacemos un firme llamado a las autoridades competentes para que se esclarezca el caso, se lleve a cabo una investigación pronta, exhaustiva y con perspectiva de género, se garantice que, quien resulte responsable, enfrente las consecuencias previstas por la ley. Comunicado UAEMéx

La UAEMéx lamentó y condenó los homicidios de su alumna y egresado de la Licenciatura en Derecho del Centro Universitario UAEM Teotihuacán, quienes fueron localizados en el municipio de Otumba.

Además de que pidió que se realizara una investigación exhaustiva y con perspectiva de género, buscando que quien resulte responsable enfrente las consecuencias que establece la ley.

UAEMéx exige esclarecer los asesinatos de Joselyn Sandoval y Juan Carlos Ortiz (Especial)

UAEMéx se solidariza con familiares de Joselyn Sandoval y Juan Carlos Ortiz

En su postura pública sobre los asesinatos de Joselyn Sandoval y Juan Carlos Ortiz, la UAEMéx se solidarizó con las familias de las víctimas.

La institución educativa detalló que están en “contacto permanente” con los seres queridos de Joselyn Sandoval y Juan Carlos Ortiz para brindar acompañamiento legal a través de la Consejería Jurídica.

También refrendó su compromiso para construir una comunidad universitaria libre de violencia, “donde se proteja la vida, la dignidad y los derechos de todas las personas”.

Joselyn Sandoval y Juan Carlos Ortiz (Especial)

El pronunciamiento de la UAEMéx ocurre luego de que el martes 22 de septiembre Juan Carlos Ortiz y otro joven fueran encontrados muertos en un automóvil en el centro de Otumba.

De acuerdo con reportes, ambas víctimas presentaban lesiones por armas de fuego.

Por su parte Joselyn Sandoval fue hallada sin vida la mañana de este miércoles 23 de septiembre a la altura del kilómetro 32 de la autopista México-Tulancingo que se ubica en los límites de Otumba y Axapusco.

Tanto Joselyn Sandoval y Juan Carlos Ortiz, quienes mantenían una relación sentimental, habían sido reportados como desaparecidos desde el 21 de septiembre.