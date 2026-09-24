Horas antes de que Joselyn Sandoval Calderón fuera encontrada muerta en el municipio de Otumba, Estado de México, su novio Juan Carlos Ortiz Bravo también fue localizado sin vida.

Los reportes refieren que Juan Carlos Ortiz Bravo de 25 años de edad, fue encontrado sin vida dentro de un automóvil la mañana del martes 21 de septiembre, casi un día antes que su novia.

Previo a que las autoridades del Estado de México los encontraran muertos en sitios distintos, ambos fueron reportados como desaparecidos luego de que se reportó que comieron juntos.

Juan Carlos Ortiz Bravo y Joselyn Sandoval, pareja asesinada (Especial)

Juan Carlos Ortiz Bravo fue encontrado muertos horas antes que su novia Joselyn Sandoval

La mañana del martes 21 de septiembre de 2026, vecinos de la zona centro del municipio de Otumba, reportaron la presencia de un automóvil sospechoso que permaneció estacionado en el mismo sitio por horas.

Ante la denuncia, policías municipales se movilizaron para revisar la unidad y al verificar su interior, encontraron los cuerpos sin vida de un par de hombres, uno de ellos era Juan Carlos Ortiz Bravo.

En torno al hallazgo, se reportó que tanto Juan Carlos Ortiz Bravo, como la otra persona hasta el momento no identificada, presentaban un impacto de arma de fuego en la cabeza.

Horas después, la mañana del miércoles 22 de septiembre, autoridades del Estado de México localizaron los restos sin vida de Joselyn Sandoval, joven que fue identificada como novia de Juan Carlos.

Debido a lo anterior, se dio a conocer que en las investigaciones por los casos de los dos estudiantes que eran novios, se abrió una línea que apunta a que ambos crímenes están relacionados.

Encuentran sin vida a Joselyn Sandoval; había sido reportada desaparecida (Especial)

Juan Carlos Ortiz y su novia Joselyn Sandoval comieron juntos antes de ser encontrados muertos

En torno a los hallazgos de los cuerpos sin vida de Juan Carlos Ortiz Bravo y su novia Joselyn Sandoval, se reveló que previo a desaparecer y ser encontrados muertos, comieron juntos.

Joaquina, tía de Joselyn Sandoval, declaró que el lunes 20 de septiembre, Juan Carlos invitó a su sobrina a comer a casa de sus padres en el municipio de Teotihuacán y luego de ello habrían salido a dar la vuelta.

Sin embargo, poco después, las familias de los jóvenes perdieron comunicación con ambos, pues dejaron de responder a mensajes y llamadas, por lo que denunciaron sus desapariciones.

En medio de las labores de búsqueda, se emitieron los reportes sobre la localización de sus cuerpos, aunque el hallazgo de los restos se consiguió en sitios distintos del municipio de Otumba.