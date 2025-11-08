El gobierno de Naucalpan, encabezado por el alcalde Isaac Montoya Márquez, dio inicio a la rehabilitación con concreto hidráulico del carril lateral del Periférico Norte (Blvd. Manuel Ávila Camacho), una vialidad clave del Valle de México que no había recibido mantenimiento en más de una década.

Naucalpan hace inversión histórica en infraestructura

Durante el banderazo de arranque, el alcalde destacó que esta obra representa un hecho histórico, ya que ninguna administración municipal había intervenido el Periférico.

“Es un hecho histórico, porque jamás ninguna administración municipal se había metido a mejorar el Periférico, hoy vamos a hacerlo, pero no con cualquier tipo de repavimentación, sino con concreto hidráulico del más alto espesor de las mayores condiciones de calidad, va a ser la primera intervención con concreto hidráulico en cualquier tramo del Periférico, incluida la Ciudad de México” Isaac Montoya, alcalde de Naucalpan

El proyecto se desarrolla en el tramo que va de Río San Joaquín a la Avenida Primero de Mayo, con el propósito de mejorar la movilidad de más de 200 mil automovilistas que diariamente transitan por esta vía.

Alcalde Isaac Montoya Márquez da el banderazo de inicio a la rehabilitación del Periférico Norte en Naucalpan. (Cortesía)

Naucalpan destaca trabajo conjunto con el Estado de México

El alcalde subrayó que esta inversión sin precedentes es resultado del trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado de México, a través de la Junta de Caminos, y el municipio de Naucalpan, que aporta recursos propios para garantizar la calidad y durabilidad de la obra.

“No estamos esperando para que la ayuda llegue del cielo, sino que estamos asumiendo con un ejercicio fiscal muy efectivo y con un manejo sano de las finanzas públicas, un beneficio para todas y todos” Isaac Montoya, alcalde de Naucalpan

De acuerdo con la Dirección de Obras Públicas, la intervención en el carril lateral del Periférico Norte tendrá una longitud de mil 560 metros y cubrirá una superficie total de 16 mil 380 metros cuadrados.

La ejecución está planeada para completarse en 40 días, con trabajos continuos las 24 horas del día, y una inversión de 57 millones de pesos. Entre los trabajos incluyen la reposición total de la estructura vial con:

Capa subyacente de 20 cm de espesor

Base hidráulica de 20 cm con adición de agua

Base estabilizada con cemento de 20 cm

Colocación de concreto hidráulico MR-45 de 25 cm de espesor

Asimismo, se rehabilitarán redes de agua potable y drenaje, se renivelarán pozos y rejillas, y se colocará nuevo alumbrado público, señalización vertical, guarniciones y banquetas, mejorando también la seguridad peatonal.

En total, más de 8 kilómetros de vialidades serán intervenidos con recursos municipales, en coordinación con el Gobierno del Estado de México, que también rehabilitará los carriles centrales del Boulevard Manuel Ávila Camacho y el Boulevard Luis Donaldo Colosio, para lograr una rehabilitación integral del Periférico Norte.

El alcalde Isaac Montoya afirmó que esta obra beneficiará tanto a colonias cercanas como a miles de automovilistas del Valle de México y de la Ciudad de México, convirtiendo a Naucalpan en un referente en infraestructura urbana y en el primer municipio en intervenir el Periférico con concreto hidráulico.

Finalmente, el Gobierno de Naucalpan exhortó a los automovilistas a tomar precauciones y utilizar vías alternas, como la avenida 16 de Septiembre y Lomas de Sotelo, durante la ejecución de los trabajos.