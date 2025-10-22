El gobierno de Naucalpan, encabezado por Isaac Montoya, a través de la estrategia integral de control financiero y gestión jurídica impulsada por la Consejería Jurídica, logró un ahorro de más de dos millones de pesos, en conjunto con la Tesorería Municipal.

Estos resultados se dieron gracias a la suma de sentencias, laudos y resoluciones favorables para la administración municipal, logrando sanar las finanzas del municipio.

Isaac Montoya logra sanear las finanzas de administraciones pasadas

El mandatario señaló que durante la administración pasada hubo obligaciones omisas y sustentado en el largo trabajo de gestión jurídica, se reveló que había una deuda de más de mil 194 millones de pesos.

Por su parte, la Consejería Jurídica y la Tesorería Municipal, señaló que durante estos nueve meses de su género, se trabajó en una estrategia integral para detectar los adeudos con el SAT, Gobierno del Estado de México e ISSEMYM, que no se encontraban registrados en su totalidad.

Carlos Villasana, titular de la Consejería Jurídica, dio a conocer que recibió el área con cerca de cuatro mil expedientes conformados por procesos, procedimientos, incidentes y recursos de revisión de inconformidad. Asimismo, señaló que la administración pasada pagó despachos para defender el municipio y ganar los créditos.

Gobierno de Naucalpan logra sanear las finanzas del municipio (Cortesía)

De acuerdo con el funcionario, el gobierno de Isaac Montoya inició la gestión a través de convenios junto a la Tesorería Municipal para atender los reclamos de la administración, logrando:

Ahorro de 82 millones 131 mil 565 pesos con 71 centavos, a través de un compendio, donde en lugar de pagar 198 millones 410 mil 980 pesos con 61 centavos, se pagaron solo 116 millones 279 mil 414 pesos con 90 centavos.

8 expedientes obtuvieron un laudo absolutorio, lo que representó un ahorro de 21 millones 490 mil 711 pesos con 82 centavos.

11 juicios laborales con desistimiento, trabajadores que de manera voluntaria lo hicieron, se logró un ahorro de 27 millones 994 mil 949 pesos con 65 centavos.

En el Departamento Administrativo y Fiscal, se lograron en 10 expedientes sentencias favorables menores a 500 mil pesos, lo que representó un ahorro de un millón 416 mil 770 pesos con 10 centavos.

Sentencias favorables mayores de 500 mil pesos, en 14 juicios, se logró un ahorro de mil 385 millones 571 mil 209 pesos con 92 centavos.

En el Departamento de Derecho Civil, Mercantil y Agrario, el trabajo en 4 expedientes, significó un ahorro de 10 millones 964 mil 873 pesos con 46 centavos.

Con estos resultados se logró el ahorro de cerca de 2 mil 500 millones de pesos y al mismo tiempo, la estabilidad financiera en el municipio, gobernado por Isaac Montoya, reflejando un avance claro al desarrollo.