El Festival Internacional de las Cuatro Casas forma parte de las iniciativas del Gobierno de Naucalpan, encabezado por el alcalde Isaac Montoya, quien mantiene su compromiso con la recuperación y activación de los espacios públicos a través del arte y la cultura.

La respuesta ciudadana superó todas las expectativas: familias y jóvenes abarrotaron el Parque Naucalli para disfrutar de un programa que combinó música, cultura y diversión.

Entre los ritmos de rock, ska y reggae, el público también disfrutó de espectáculos de lucha libre, exposiciones y talleres.

Festival Internacional de las Cuatro Casas reúne a familias de todas las edades

El festival contó con dos escenarios principales y registró una asistencia masiva desde sus primeras horas. La banda colombiana Toster fue la encargada de abrir el evento, emocionando al público con su característico estilo de rock folklórico.

Uno de los principales atractivos fue la Rueda de la Fortuna Móvil más grande de México, que ha sido emblema de espectáculos como la Fórmula Uno y el Vive Latino, y que ahora engalanó este festival gratuito. Con ello, el Parque Naucalli se consolida como uno de los escenarios culturales más importantes del Valle de México.

El Festival Internacional de las Cuatro Casas es un éxito en Naucalpan. (Cortesía )

En el segundo escenario, la agrupación Skiner elevó la energía con su potente mezcla de batería, guitarras y bajo. Más tarde, Elli Noise, banda independiente de la Ciudad de México, hizo vibrar al público con su fuerza femenina y estilo rockero.

Niños, jóvenes y adultos compartieron un espacio lleno de alegría en el Día de Muertos. El festival ofrecerá más de 10 horas continuas de espectáculo gratuito, con agrupaciones de talla internacional como Los Caligaris, Liran’Roll, Rebel Cats y Los Estrambóticos, entre otras.

Autoridades municipales garantizan un evento seguro y familiar

Elementos de la Guardia Municipal, la Policía Estatal y Protección Civil mantienen un operativo permanente para garantizar un entorno seguro para las y los asistentes, quienes disfrutan de las áreas verdes, las presentaciones artísticas y la convivencia familiar.

El Festival Internacional de las Cuatro Casas se consolida desde su primera edición como un referente cultural y comunitario en Naucalpan y en todo el Valle de México, reflejando el compromiso del alcalde Isaac Montoya con el arte, la cultura y la participación ciudadana.