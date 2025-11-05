El alcalde Isaac Montoya anunció los resultados y avances de la Estrategia de Seguridad con Todo, que ha permitido una disminución significativa en la incidencia delictiva.

Además, informó sobre la construcción del nuevo C4 y la rehabilitación con concreto hidráulico del Periférico Norte, en el tramo Río San Joaquín–Primero de Mayo.

Isaac Montoya presenta avances en seguridad

Durante una conferencia de prensa, Montoya reconoció el desempeño del asesor municipal en Seguridad, Jorge Amador, y presentó a José Carlos Quezada como encargado del despacho de la Guardia Municipal, destacando su formación ética y su cercanía con la ciudadanía.

Con base en datos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), el edil informó que la incidencia delictiva se redujo 32.81% respecto a 2024, lo que representa 1,904 delitos menos que en la administración anterior.

Entre los delitos con mayor disminución destacan:

Homicidio doloso: –27.37%

Robo de vehículo con violencia: –47.63%

Robo de vehículo sin violencia: –42.89%

Robo con violencia: –30.04%

Robo a casa habitación con violencia: –46.43%

Robo a transporte de carga: –35.65%

Robo a negocio: –51.23%

Extorsión: –58.11%

El alcalde subrayó que estos resultados reflejan el trabajo coordinado entre ciudadanía y autoridades para recuperar la confianza y construir una policía más empática y capacitada.

Isaac Montoya anuncia C4 y obras estratégicas

Con una inversión de 56.7 millones de pesos, Isaac Montoya detalló que el Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4) contará con tecnología de punta y 600 nuevos puntos de videovigilancia para reforzar la seguridad en todo el municipio.

El nuevo C4 se instalará en el predio La Victoria y se construirá con materiales prefabricados de alta durabilidad, lo que permitirá su rápida puesta en operación.

Asimismo, el Gobierno de Naucalpan iniciará la rehabilitación del carril lateral del Periférico Norte, desde Río San Joaquín hasta la Avenida Primero de Mayo, con una inversión de 57 millones de pesos.

La obra beneficiará a más de 180 mil habitantes mediante la reconstrucción de la estructura vial, la rehabilitación de redes de agua potable y drenaje, y la renivelación de pozos y rejillas.

Naucalpan reporta baja delictiva y arranca construcción del C4. (Cortesía )

Finalmente, Montoya destacó el éxito del Festival Internacional de las Cuatro Casas en el Parque Naucalli, que reunió a más de 60 mil asistentes y se consolidó como un referente cultural en la Zona Metropolitana.