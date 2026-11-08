El presidente municipal de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez, encabezó la entrega de la Huella de la Transformación número 118 en la colonia El Conde, donde se realizaron trabajos de rehabilitación urbana y recuperación de espacios públicos.

El alcalde explicó que el programa busca llevar obras y servicios a comunidades que durante décadas quedaron fuera de los proyectos de infraestructura y atención gubernamental.

De acuerdo con el diagnóstico de la actual administración, alrededor del 90 por ciento de las comunidades de Naucalpan no fueron consideradas en los planes de intervención de gobiernos anteriores.

Isaac Montoya entrega obras de alumbrado y pavimentación en El Conde

Los trabajos realizados por la Dirección de Servicios Públicos incluyeron la instalación y sustitución de 30 luminarias, así como la colocación de seis brazos metálicos para mejorar el alumbrado de la colonia.

En materia de infraestructura vial, se aplicaron 254 toneladas de mezcla asfáltica en las calles Enrique Jacob, Boulevard Toluca y Hormona, con el propósito de atender los problemas de bacheo y mejorar las condiciones de circulación. Estas acciones se suman a la rehabilitación integral de las avenidas Primero de Mayo y Periférico Norte, realizada en coordinación con el Gobierno del Estado de México.

La intervención también contempló la rehabilitación de espacios deportivos mediante la colocación de tableros de fútbol y básquetbol, reparación e instalación de malla, ampliación de las porterías y labores de limpieza y mantenimiento de la cancha.

Además, se realizaron trabajos de pintura en muros, canchas y juegos, así como balizamiento de guarniciones, cruces peatonales y topes, con el objetivo de recuperar espacios para la convivencia y mejorar la imagen urbana.

Naucalpan rehabilita calles y entrega módulo C2 en la colonia El Conde. (Cortesía)

Nuevo módulo C2 de Naucalpan tendrá presencia policial las 24 horas

Como parte de la intervención en El Conde, el alcalde entregó un módulo de vigilancia tipo C2, que funcionará como una base operativa para fortalecer la prevención del delito y la atención de emergencias.

La instalación permitirá mantener presencia de la Guardia Municipal las 24 horas del día, monitorear las cámaras de videovigilancia del sector y reforzar la proximidad social entre los elementos de seguridad y las familias de la colonia.

El inmueble fue acondicionado mediante trabajos de reparación estructural, impermeabilización, rehabilitación de muros, pisos e instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas. También se colocaron puertas, cancelería de aluminio, una fachada de cristal, señalización y torretas policiales.

Montoya Márquez anunció que el módulo también funcionará como Punto Violeta, donde las mujeres y cualquier persona que enfrente una situación de riesgo podrán acudir para solicitar auxilio, protección y resguardo.

Asimismo, informó que El Conde formará parte del Triángulo de Bienestar, una estrategia que contempla reforzar la videovigilancia y la presencia de patrullas en el corredor que conecta Naucalpan Centro, Cuatro Caminos y El Molinito.

En el acto estuvieron presentes el diputado federal Alejandro Peña, así como servidores públicos municipales, representantes de transportistas y autoridades auxiliares. La presidenta del Copaci, Érika Flores, y el delegado de El Conde, Gilson Sebastián Castro Medina, reconocieron los trabajos realizados en la colonia.

El Gobierno municipal también recordó la intervención anterior correspondiente a la Huella de la Transformación número 115, en la colonia Plan de Ayala, donde se rehabilitaron vialidades, alumbrado y espacios públicos, incluido un parque equipado con juegos infantiles y aparatos de ejercicio.