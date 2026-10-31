El Gobierno de Naucalpan a cargo de Isaac Montoya inició la entrega de apoyos económicos en Naucalpan para más de 2 mil personas que realizan labores de cuidado de familiares, mediante el programa Cuidando de quienes cuidan, que contempla un monto total de 9 mil pesos por beneficiario.

El presidente municipal de Naucalpan, Isaac Montoya, encabezó la primera de tres entregas junto con la presidenta honoraria del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Adriana G. Escobar en el marco del Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo.

Durante el evento, realizado en la Explanada del Palacio Municipal, cada persona beneficiaria recibió un apoyo de 3 mil pesos, correspondiente a la primera exhibición del programa.

Isaac Montoya y Adriana G. Escobar entregan apoyos (cortesía)

¿Cuándo serán las siguientes entregas de apoyos en Naucalpan?

De acuerdo con el calendario anunciado, la segunda entrega está programada para el 27 de noviembre, mientras que la tercera se realizará a principios de 2027.

El programa beneficia a personas que realizan labores de cuidado de distintos sectores de la población:

757 atienden a personas con discapacidad

349 a personas con enfermedades crónico-degenerativas

179 a personas adultas mayores

597 a niñas y niños de cero a cinco años con 11 meses

120 a personas neurodivergentes.

Durante su intervención, el presidente municipal Isaac Montoya destacó que su administración continuará fortaleciendo las redes de apoyo, impulsando la inclusión y reconociendo el trabajo de quienes atienden diariamente a sus seres queridos.

El alcalde también señaló que las labores de cuidado históricamente han recaído principalmente en las mujeres, quienes con frecuencia postergan su descanso, salud y proyectos personales para atender las necesidades familiares.

Isaac Montoya y Adriana G. Escobar entregan apoyos (cortesía)

Naucalpan presenta guía de derechos para personas cuidadoras

Como parte de la jornada, el DIF Municipal de Naucalpan presentó la Guía de Derechos y Bienestar, un documento diseñado para informar sobre los derechos de las personas cuidadoras, promover el autocuidado y facilitar el acceso a servicios institucionales.

La guía está organizada en cuatro ejes: autocuidado y corresponsabilidad, atención física, atención psicológica y autoempleo.

Entre los recursos que contempla se encuentran las jornadas gratuitas de salud “Impulsando tu Salud”, con servicios médicos, odontológicos y estudios de laboratorio; orientación psicológica en centros del DIF, así como talleres de capacitación y autoempleo en los Centros de Desarrollo Comunitario.

El documento está disponible en formato impreso y digital mediante un código QR. También incluye directorios de atención y una línea telefónica especializada: 55 9258 5296, para brindar orientación y acompañamiento.

Gobierno de Naucalpan impulsa un sistema integral de cuidados

El programa forma parte de la construcción del Sistema Integral Corresponsal de Cuidados, una iniciativa sustentada en cuatro principios: reconocer, redistribuir, reducir y revalorizar las tareas de cuidado.

El objetivo es identificar las necesidades de las familias y promover una distribución más justa de estas responsabilidades entre mujeres, hombres, familias, comunidad y gobierno.

Al concluir el evento, el alcalde Isaac Montoya compartió una reflexión sobre los desafíos que enfrentan las familias cuidadoras y la importancia de acompañarlas desde las instituciones.

Con estas acciones, el gobierno municipal busca visibilizar el trabajo de las personas cuidadoras, reducir las cargas económicas que enfrentan y avanzar hacia una sociedad más solidaria e incluyente.