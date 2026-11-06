El presidente municipal de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez, encabezó la entrega de tarjetas del programa Impulsando a las Mujeres Naucalpenses, mediante el cual mil 711 beneficiarias recibirán un apoyo económico total de 4 mil 500 pesos, distribuido en tres entregas.

Durante el evento, el alcalde señaló que esta iniciativa busca reconocer el trabajo que las mujeres realizan diariamente en sus hogares y comunidades, particularmente en las labores domésticas y de cuidado, actividades que históricamente han sido poco reconocidas.

Isaac Montoya destaca apoyo económico para mujeres de Naucalpan

El presidente municipal explicó que el programa se financia con recursos 100 por ciento municipales y busca fortalecer la economía de los hogares, además de contribuir al comercio local, debido a que los apoyos se destinan a cubrir necesidades prioritarias de las familias.

Este gobierno decidió, como parte de una congruencia en su pensar y en su actuar, que debíamos ayudar a quienes siempre nos ayudan, que son ustedes. Isaac Montoya, alcalde de Naucalpan.

El alcalde también llamó a las beneficiarias a destinar parte del recurso a sus propias necesidades, salud y autocuidado, aspectos que, señaló, suelen quedar en segundo plano ante las responsabilidades familiares.

Detalló que, a través de Impulsando a las Mujeres Naucalpenses, el Gobierno municipal ha beneficiado a más de 4 mil mujeres, como parte de las acciones para atender las desigualdades y reconocer su participación en la sociedad.

Impulsando a las Mujeres Naucalpenses entrega apoyo de 4 mil 500 pesos (Cortesía )

Naucalpan fortalece acciones de atención y prevención de la violencia contra las mujeres

Isaac Montoya también destacó otras iniciativas municipales orientadas a fortalecer los derechos y el bienestar de las mujeres, entre ellas la apertura de dos Centros LIBRE, ubicados en Padre Figueroa y Boulevares, que ofrecen espacios de atención y acompañamiento.

En materia de prevención de la violencia, mencionó el operativo Viajemos Seguras, mediante el cual se capacitó y reconoció a 435 operadores del transporte público. Además, se distribuyó información en cerca de 600 unidades para promover el respeto a la integridad de las mujeres y prevenir situaciones de violencia.

El gobierno municipal también realiza jornadas gratuitas de mastografías, pruebas para detectar el virus del papiloma humano y estudios de papanicolaou, además de acciones de orientación para el cuidado de la salud.

A estas iniciativas se suma el programa Cuidando de Quienes Nos Cuidan, impulsado por el DIF Municipal, que registra más de 2 mil personas cuidadoras beneficiadas y busca reconocer a quienes dedican gran parte de su vida a atender a sus seres queridos.

Finalmente, Isaac Montoya afirmó que las mujeres tienen derecho a estudiar, trabajar, cuidar de su salud y construir una vida propia, libre de cualquier tipo de violencia. Añadió que su administración continuará impulsando acciones para generar condiciones de igualdad, bienestar y oportunidades.