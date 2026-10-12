El Colectivo Nacional Infancia sin Barreras, encabezado por su fundadora Melina Escandón, impulsa la campaña “Infancia con Voz”, una iniciativa que busca que las opiniones y necesidades de niñas y niños sean tomadas en cuenta en los procesos judiciales de guarda y custodia, con el objetivo de priorizar su bienestar.

La organización surgió a partir de las dificultades que, de acuerdo con Escandón, enfrentan algunas infancias durante los litigios familiares. Ante este panorama, promueve la importancia de escuchar a los menores y considerar sus necesidades emocionales, así como las evaluaciones psicológicas y otros elementos relevantes para las decisiones judiciales.

Las infancias tienen derecho a ser escuchadas. En los procesos judiciales familiares, su voz, sus sentimientos y sus necesidades deben ser tomados en cuenta. No se trata de favorecer a una madre o a un padre, sino de poner en el centro el bienestar de niñas y niños. Melina Escandón, fundadora de Infancia sin Barreras

Melina Escandón busca priorizar el bienestar infantil en los juicios de guarda y custodia

La fundadora del colectivo explicó que algunos menores expresan con quién desean vivir, ya sea con su madre o con su padre, pero sus opiniones no siempre se reflejan en las resoluciones judiciales. Por ello, “Infancia con Voz” busca generar conciencia sobre la participación de niñas y niños en los procedimientos que afectan su entorno familiar.

El Colectivo Nacional Infancia sin Barreras cuenta con 48 integrantes y brinda acompañamiento social, orientación psicológica y apoyo jurídico a personas que atraviesan conflictos familiares. Entre sus servicios se encuentran terapias psicológicas gratuitas y asesoría legal a bajo costo, con la colaboración de abogados que participan en la organización.

Escandón indicó que el acompañamiento se ofrece tanto a hombres como a mujeres, pues considera que los conflictos familiares deben analizarse sin atribuir responsabilidades de manera automática por razones de género. En ese sentido, sostuvo que pueden presentarse conductas obstructivas por parte de madres o padres y que la atención debe centrarse en las necesidades de niñas y niños.

Aunque el colectivo tiene presencia en Cuautitlán Izcalli y sus alrededores, también acompaña casos en juzgados de otros municipios del Estado de México y de la Ciudad de México, dependiendo de las necesidades de cada familia.

Testimonio de una familia destaca la importancia de proteger a niñas y niños

Una persona que solicitó apoyo al colectivo compartió su experiencia en un proceso judicial familiar que, según su testimonio, se ha prolongado durante casi cinco años. El caso comenzó con un procedimiento de guarda y custodia y pensión alimenticia; aproximadamente un año después, su expareja presentó una denuncia por violencia familiar.

La persona señaló que su principal preocupación es el bienestar de sus dos hijas, de nueve y ocho años, y consideró necesario que las autoridades garanticen el interés superior de la niñez en cada resolución, por encima de las diferencias entre las personas adultas.

También planteó la importancia de escuchar a los menores, atender sus necesidades emocionales y evitar que sean manipulados o utilizados durante las disputas familiares. Su testimonio subraya la necesidad de que cada caso sea analizado de manera imparcial, con decisiones orientadas a proteger los derechos de niñas y niños.

Con la campaña “Infancia con Voz”, Melina Escandón y el Colectivo Nacional Infancia sin Barreras buscan visibilizar las necesidades de las infancias involucradas en procesos legales y promover que sus opiniones sean consideradas junto con los demás elementos que intervienen en las resoluciones judiciales.