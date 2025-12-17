La Secretaría de Educación Pública (SEP), encabezada por Mario Delgado Carrillo, dio un paso clave para garantizar el derecho a la educación desde los primeros años de vida, al firmar el Plan de Implementación para la Educación y Cuidados de la Primera Infancia 2025-2030, junto con autoridades educativas estatales de todo el país.

El acuerdo se concretó durante la LXV Reunión del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu) y busca articular esfuerzos entre instituciones para ampliar la cobertura y elevar la calidad de los servicios dirigidos a niñas y niños menores de seis años.

SEP anuncia ocho compromisos para la transformación educativa

El titular de la SEP destacó que este plan responde al mandato constitucional de atender de manera integral a la primera infancia, mediante una estrategia clara de coordinación interinstitucional.

Asimismo, subrayó que el gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, considera prioritaria la educación inicial y preescolar como base del desarrollo pleno, el bienestar y la igualdad de oportunidades.

Por su parte, la subsecretaria de Educación Básica, Angélica Noemí Juárez Pérez, explicó que el plan se sustenta en ocho compromisos estratégicos:

Promover, en coordinación con las autoridades educativas locales y los actores comunitarios

Desarrollar estrategias territoriales para ampliar la cobertura de los servicios de Educación Inicial

Fortalecer los estándares de calidad, los procesos formativos, los materiales educativos y los mecanismos de acompañamiento para las figuras educativas

Implementar acciones formativas, comunitarias y de comunicación social

Desarrollar campañas de sensibilización, mecanismos de corresponsabilidad y acciones intersectoriales

Promover procesos de formación continua, acompañamiento pedagógico y desarrollo profesional docente que impulsen prácticas centradas en el bienestar, la autonomía, la exploración, el juego y el aprendizaje integral de niñas y niños.

Establecer criterios, orientaciones pedagógicas y mecanismos de coordinación institucional

Diseñar, adaptar e implementar contenidos transversales en el currículo que articulen salud, juego, emociones y convivencia

Mientras que en la Educación Media Superior, la subsecretaria Tania Rodríguez Mora informó sobre los avances en la actualización del marco normativo y la consolidación del Sistema Nacional del Bachillerato de la Nueva Escuela Mexicana. Asimismo, destacó la expedición de certificados electrónicos durante 2025 y los resultados positivos de la plataforma Mi derecho, mi lugar, que sustituyó a la Comipems y permitió asignar espacios educativos al 97% de los aspirantes en alguna de sus tres primeras opciones.

Además, el subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva Lomelí, presentó los avances de la plataforma SaberesMX, cuyo primer curso está enfocado en la prevención de adicciones, el autocuidado y la salud mental. Señaló que más de 90 mil personas se han inscrito y que el objetivo es integrar estos contenidos de manera formal en los planes de estudio, otorgando constancias con valor crediticio.

Finalmente, la rectora de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC), Alma Herrera Márquez, informó que han egresado más de 7 mil 300 estudiantes y cuenta con una matrícula de más de 76 mil alumnos.

Con este plan, la SEP refuerza la apuesta por una transformación educativa que inicia desde la primera infancia y sienta bases sólidas para el futuro del país.